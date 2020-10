Liga mistrů jako druhá nejprestižnější soutěž? Jedná se o Evropské Premier League

Podle zákulisních informací je v návrhu na novou evropskou soutěž i to, kolik účastníků by ji mohlo hrát. Konkrétně se mluví o osmnácti mužstvech, jež by se tak utkávaly v průběhu ročníku. Ty týmy, které by se v nové lize umístily na nejvyšších příčkách, by se pak kvalifikovaly do vyřazovací fáze soutěže. Ta by mimochodem mohla odstartovat už v roce 2022.

K tomu, aby se mohla taková myšlenka proměnit ve skutečnost, jsou pochopitelně potřeba nemalé finanční prostředky. Řeč je v tomto ohledu o šesti miliardách dolarů (v přepočtu zhruba 138 miliard korun), které by mohla poskytnout banka JP Morgan. Další peníze by pak do soutěže tekly díky příjmům z televizních práv a právě tyto peníze by šly na splacení dluhu.

Přestože se FIFA ani UEFA k jednání o nové "Evropské Premier League" zatím nikterak nevyjádřily, šéf UEFA Aleksander Čeferin už se v minulosti nechal slyšet, ýže považuje vznik nové soutěže za nesmysl. Tato jeho slova pak podpořil i šéf Juventusu Turín Andrea Agnelli, jenž je zároveň i šéfem evropské asociace klubů ECA.

Co se týče anglických klubů Liverpoolu a Manchesteru United, jež se spolu s dalšími zuúčstňují jednání o vzniku tzv. "Evropské Premier League", tak ty před několika dny začaly iniciovat i změny v anglickém fotbale. Chtějí jednak aby se zmenšil počet účastníků anglické Premier League a zrušit také dvě domácí pohárové soutěže. Právě menší počet zápasů v Angliii v sezóně by těmto klubům umožnilo najít termíny pro účast v nmožné nové elitní evropské soutěži.