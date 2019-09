Liga mistrů: Slavia sahala k zasloužené výhře na San Siru. V závěru však přišlo vyrovnání

Dvanáctileté čekání slávistů na účast v základních skupinách Ligy mistrů v úterý večer pro sešívané definitivně skončilo. A to jejich prvním utkání v letošním ročníku 2019/2020 této soutěže na milánském San Siru proti Interu. Už od úvodního hvizdu bylo na Pražanech znát, že do Milána rozhodně nepřijeli jen tak odehrát duel Ligy mistrů a přesně jak někteří hráči Slavie před zápaemm říkali, do Milána skutečně přijeli i něco uhrát.

Proto tak sáhli nejen k napadání po celém hřišti, díky čemuž tak komplikovali Interu Milán rozehrávku od svého gólmana, ale třeba i ke kombinaci, ke které se hosté z Čech uchýlili hned vždy poté, co získali balón. Přesto ani rozehrávka Slavie nenechala jejich příznivce z kraje zápasu nikterak chladnými. Brankář Kolář tehdy jen dva metry před brankovou čarou riskoval na tolik, že míč minul blížícího se Lukaka, hlavní hvězdu milánského Interu, jen o fous. Mimochodem, tento Belgičan nakonec do základní sestavy modročerného klubu nastoupil i přesto, že se v zákulisí mluvilo, že by kvůli zranění ani hrát nemusel. A co se týče ještě gólmana Koláře, ten hrál roli i při malé domů kapitána Součka, kterou nakonec i přes ošemetnost situace dokázal vyřešit.

První střelu mezi tyče však v zápase zaznamenali sympaticky hrající hosté a to po volném přímém kopu, ke kterému se postavil Stanciu. Na druhé straně vylekal téměř 3000 fanoušků z Prahy nikým nehlídaný De Vrij poté, co hlavičkou z malého vápna minul. Stejně nebezpečný byl za chvíli i jeho kolega D´Ambrosio, navíc na rozdíl od kolegy tentokrát mířil do branky. Když uběhla první půlhodina hry, Pražané na San Siru předvedli oku lahodící akci na jeden dotek, vše ale nakonec zhatil špatná přihrávka Masopusta.

Druhá půle začala příležirtostmi domácích. Nejprve nechal Koláře zákrokem vyniknout Sensi svým prudkým centrem a pak Martínez svou následnou dorážkou. Na tuto šanci na druhé straně odpověděl svým prudkým zakončením Stanciu. A slávisté nepolevovali ani v následujících minutách, což nakonec přineslo kýžené ovoce. V 63. minutě se totiž po Zeleného střele dostal k dorážce Olayinka, na kterou už byla defenziva domácích krátká a tak se mohl slávistický forvard radovat ze svého jistě životního gólu.

Poté bylo na hráčích nInteru Milán vidět, jak je tato trefa zasáhla a že se jen stěží dostávají do nějakých příležitostí. Parta kolem Josefa Hušbauera se pochopitelně snažila jednobrankové vedení udržet, ba co víc, nějaký další gól i vstřelit, jenže v osmiminutovém nastavení se podařilo z ojedinělé akce domácích skórovat a to zásluhou střely Barelly po přímém kopu a odrazu míče od břevna.

Remíza Pražany po závěrečném hvizdu jistě mrzela, zvlášť po výborném výkony jaký předvedli. I tak je ale potřeba brát remízu 1:1 ze San Sira jako úspěch a výkon pak jako příslib do dalších bojů s dalšími fotbalovými velikány. Hřát je může fakt, že do dalšího kola půjdou z prvníého míst askupiny F, o které se dělí po tomto dni právě s Interem Milán. Druhý zápas mezi Dortmundem a Barcelonou totiž skončil bezbrankovou remízou.

Konečný výsledek zápasu Ligy mistrů (18.9.2019):

SKUPINA F:

Inter Milán - Slavia Praha 1:1

Branky: 90. + 2. Barella - 63. Olayinka