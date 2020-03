Liga národů rozlosována. Na podzim se v ní Češi utkají se Skoty, Izraelci a Slováky

Co se týče systému soutěže, tak i letos se evropské reprezentace představí ve čtyřech úrovních Liga A až Liga D, přičemž pouze Ligy A až C nabídnou hned čtyři skupiny o čtyřech účastnících. Ligu D pak budou tvořit dvě skupiny s tím, že jedna z nich bude tříčlenná. Do těchto lig jsou pak jednotlivé týmy umisťovány podle aktuální výkonnosti.

Předloni se český tým představil v Lize B ve skupině s Ukrajinou a Slovenskem, ve které nakonec skončil druhý za Ukrajinou. Ve stejné výkonostní Lize B se český tým představí i tentokrát, ovšem tentokrát si zahraje se třemi mužstvy a to taktéž systémem doma-venku. I letos se utká se Slovenskem, se kterým předloni v této soutěži vyhráli v Trnavě 2:1 a doma pak 1:0, dalšími soupeři pak budou Skotové a Izraelci.

Právě Skotové a Izralci mohou být možnými soupeři českého týmu na blížícím se mistrovství Evropy, kde se Češi představí v Glasgow a v Londýně ve skupině mimo jiné společně s Anglií a Chorvatskem. Třetí soupeř vzejde z březnového play-off Ligy národů, kde vedle Skotska a Izraele nalezneme ještě Norsko a Srbsko.

„Pikantní je samozřejmě znovu Slovensko. Spolu s Anglií je nám souzeno. Ale hlediště budou zase plná, pro fotbal jen dobře. Skotsko ani Izrael nejsou snadní soupeři. Nebude jednoduché obhajovat nasazení z prvního koše, věřím však, že skupinu zvládneme se ctí," nechal se slyšet po losu dobře naladěný kouč národního týmu Jaroslav Šilhavý.

Dodejme, že cílem českého týmu je udržet se v první dvacítce a tudíž tak byl ve druhé koši pro los kvalifkace na MS.

Jak už bylo výše zmíněno, v Lize národů tentokráte půjde mužstvům o dodatečnou účast na mistrovství světa v roce 2022. Jak si kdo povede v Lize národů, to bude důležité i pro následnou kvalifikaci na tento zmiňovaný světový šampionát, protože právě Liga národů určí nasazení do košů při losování světové kvalifikace.

Vítěz skupiny pak postoupí do vyšší Ligy a co se týče vátězů jednotlivých skupin v nejvyšší Lize A, tak ty se následně zúčastní závěrečného Final Four, ve kterém národní týmy budou bojovat o celkové vítězství v Lize národů. To bude obhajovat Portugalsko.

Los Ligy národů UEFA:

LIGA A:

Skupina 1: Nizozemsko, Itálie, Bosna a Hercegovina, Polsko

Skupina 2: Anglie, Belgie, Dánsko, Island

Skupina 3: Portugalsko, Francie, Švédsko, Chorvatsko

Skupina 4: Švýcarsko, Španělsko, Ukrajina, Německo

LIGA B:

Skupina 1: Rakousko, Norsko, Severní Irsko, Rumunsko

Skupina 2: Česko, Skotsko, Slovensko, Izrael

Skupina 3: Rusko, Srbsko, Turecko, Maďarsko

Skupina 4: Wales, Finsko, Irsko, Bulharsko

LIGA C:

Skupina 1: Ázerbájdžán, Lucembursko, Kypr, Černá Hora

Skupina 2: Arménie, Estonsko, Severní Makedonie, Gruzie

Skupina 3: Moldavsko, Slovinsko, Kosovo, Řecko

Skupina 4: Kazachstán, Litva, Bělorusko, Albánie

LIGA D:

Skupina 1: Malta, Andorra, Lotyšsko, Faerské ostrovy

Skupina 2: San Marino, Lichtenštejnsko, Gibraltar