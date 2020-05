Ligové grémium rozhodlo o restartu ligy. První kolo po pauze se bude konat 26. května

Přestože se před tolik očekávaným jednáním Ligového grémia ozývaly hlasy proti restartu soutěže, nakonec jeho hlasování skončilo jednoznačně. Z celkových šestnácti prvoligových zástupců jich bylo pro pokračování Fortuna ligy třináct, přičemž se zdržely hlasování kluby Karviné, Zlína a Opravy. I o pokračování druhé ligy se rozhodlo jednoznačným způsobem. Z šestnácti účastníků bylo pro patnáct. Akorát Sokolov byl proti.

I když byli na jednání Ligového grémia přítomni zástupci všech 32 profesionálních klubů u nás, na jednání v pražském O2 Universum chyběl na rozdíl od slávistického bosse Jaroslava Tvrdíka první muž pražské Sparty Daniel Křetínský.

Dohodl se i způsob testování fotbalistůa členů realizačních týmů. Ministerstvo zdravotnictví totiž uznalo, že by nedávalo smysl, kdyby se pravidelně testovalo před každým zápasem a tak každý z aktérů nakonec podstoupí pouze tři testy. A co se týče maximálního počtu osob na každém utkání, od 25. května se počítá s 300 až 500 lidmi na stadionu, od 8. června pak až s tisícovkou.

Dalším bodem jednání byla i problematika smluv související s prodloužením sezóny přes obvyklý konec 30. června. Právě hráčské smlouvy uzavřené do tohoto datumu budou nakonec prodlouženy až do konce soutěžního ročníku, samozřejmě v případě, že se na tom spolu dohodnou jak hráč, tak vedení daného klubu. Co se pak týká smluv uzavřených s hráči od 1. července, tak tito hráči budou týmům k dispozici až se zahájením nové sezóny 2020/21.

Nový plán počítá s tím, že se první liga dohraje 15. července s tím, že o tři později budou na programu poslední zápasy baráže. Počítá se i s tím, pokud by se u některého z aktérů objevil pozitivní test na koronavirus. V takovém případě by se sezóna mohla prodloužit až do 2. srpna.Takovou možnost by ale musely kluby na dalším Ligovém grémiu nejprve odhlasovat.

Dodejme, že sezóna 2019/20 tuzemské nejvyšší fotbalové Fortuna ligy byla pozastavena v době, kdy je odehráno 24 kol ze základní části a kdy vede ligovou tabulku Slavia o osm bodů před druhou Plzní. Zbývá ještě odehrát posledních šest kol základní části a následně pak i nadstavbu (boj o titul, o záchranu a baráž).

Nejbližší program první fotbalové ligy v Česku je tak následující: V sobotu 23. května se v dohrávce 23. kola utkají Teplice s Libercem, v úterý 26. května a ve středu 27. května budou na programu zápasy Sparta - Plzeň, Jablonec - Zlín, Mladá Boleslav - Slavia, Slovácko - Olomouc, Příbram - Ostrava, Opava - Karviná, České Budějovice - Liberec, Bohemians - Teplice.