Londýnské derby plné vášní. Trenéři Tuchel a Conte odešli s červenou kartou

Lépe do londýnského derby vstoupili fotbalisté Chelsea, která otevřela skkóre v 19. minutě, kdy se trefil Koulibaly a Kohouti pak museli na vyrovnání čekat až do 68. minuty. Tehdy Höjbjerg střílel přesně k tyči.

A právě tehdy to všechno začalo. Conte coby bývalý kouč Chelsea začal gól Tottenhamu slavit takovým způsobem, že se to zdálo Tuchelovi až nepatřičné a tak Contemu svým způsobem z očí do očí vysvětloval, jak by se měl chovat. Kromě toho upozorňoval svýmn řevem na to, že měla být před gólem hra přerušena kvůli údajnému ofsajdu Richarlisona.

Oba to tehdy odnesli žlutou kartou, ale to ještě nebylo všechno. Groteska mezi oběma kouči pokračovala i nadále, konkrétně po gólu Reece Jamese, jenž dostal Chelsea zpátky do vedení. To zase pro změnu Tuchel slavil jako smyslu zbavený a samou radostí tak prosprintoval kolem Conteho. Ten to po zápase na sociálních sítích okomentoval následujícími slovy: „Štěstí, že jsem tě neviděl... Mohl si kvůli mně zakopnout."

Duel nakonec skončil remízou 2:2, o čemž rozhodl Harry Kane po rohovém kopu svou hlavičkou do levého dolního rohu. Zdálo se, že by mohlo být všem vyhroceným momentům mezi střídačkami konec, jenže když si šli obab trenéři podat ruce, Conte se na Tuchela ani nepodíval a to německého tratéga pořádně rozlítilo. Oba se tak nadále drželi za ruce a Tuchel jasně naznačoval Contemu, aby se mu podíval do očí. Bya z toho pomalu rvačka, do které se začali zapojovat i další aktéři, nakonec to sudí vyřešil červenými kartami pro oba.

Thomas Tuchel má jasno, kdo je viníkem celé vyhrocené situace. Označil jím sudího zápasu, jenž podle něj měl odpískat faul před druhým gólem Tottenhamu. Tehdy při rohovém kopu v nastavení hostující Cristiano Romera zatahal za kudrnaté vlasy Marca Cucurella, ale vše s tak odehrálo bez jakholi povšimnutí rozhodčích.