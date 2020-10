Los EL: Sparta se utká se Celticem či AC Milán, Liberec narazí na Kangu a Slavia na Schicka

Pražská Sparta byla nalosována konkrétně do skupiny H, ve které se utkají mimo jiné s AC Milán, jehož největší hvězdou je bez pochyby švédský útočník Zlatan Ibrahimovič. Tomu mimochodem bude v sobotu už 39 let. Klub ze San Sira v současnosti vede jako trenér Stefano Pioli, s nímž mají Sparťané taktéž zkušenosti ze svýých dřívějších účastí v Evropské lize, kdy se střetli s Laziem Řím a Interem Milán. V nadcházejícíh podzimních měsících bude Sparta usilovat o to, aby se jí poprvé podařilo nad milánským AC, se ktrerým se v minulosti utkala už šestkrát, vyhrát.

K tomu tedy ještě připočtěme Cetic Glasgow a francouzské Lille. Mimochodem, nebude to jediný francouzský celek, který na podzim zamíří do české metropol. Slavia se totiž ve své skupině utká pro změnu s Nice. "Koukali jsme na los v kabině. Celtic bylo zklamání, AC Milán radost a třetí koš už nám byl celkem jedno. Tam jsme spíš nechtěli letět někam na Ukrajinu. AC Milán nám udělal největší radost," říká po pátečním losování útočník Letenských Lukáš Juliš. "Já už jsem hrál dvakrát skupinu a vím, že i když jsme tady tenkrát měli Inter Milán, jsou to lidi jako my a myslím, že můžeme postoupit v pohodě," myslí si.

Další Sparťan Matěj Hanousek však volí opatrnější slova. "Já si myslím, že v Evropské lize, když se podíváte na všechny týmy, málokdo z nich je jasně k poražení. Asi nikdo," řekl konkrétně.

Slavia věří v postup ze skupiny. Hrát proti Schickovi vidí jako motivaci

Nejatraktivnějším soupeřem ve slávistické skupině C je německý Bayer Leverkusen. V tomto případě půjde o zvlášť pikantní souboj pro českého diváka, neboť, jak je známo, součástí německého klubju už je i český reprezentant Patrik Schick. Vedle již zmiňovaného francouzského Nice se ještě utká s katem Plzně ze 4. předkola Evropské ligy, tedy s izraelskou Beere Ševou a mohou tak Západočechy pomstít. "Myslím, že jsme dostali poměrně těžké soupeře. Člověk si ale mezi těmi týmy už moc nevybere. Na zápas s Bayerem Leverkusen se všichni moc těšíme, je to tradiční tým z Bundesligy. Máme tam spoluhráče z reprezentace Patrika Schicka, což je další přidaná motivace. Moc se těšíme. Beer Ševa je také velmi nepříjemný soupeř, mohli se o tom přesvědčit všichni, kteří sledovali jejich utkání s Plzní. Těším se na všechna utkání a věřím, že postoupíme," uvedl k losu gólman sešívaných Ondřej Kolář.

Ten se přiznal, že je rád, že do skupiny C byla přilosována i Nice. Právě to mělo v minulosti právě o Koláře zájem. "Nice jsem si přál nejvíce ze všech soupeřů. Při losu se mi v tomhle směru poštěstilo a už se moc těším, až si proti nim zahraji," nechal se slyšet. Určitě není od věci si připomenout, že se Slavia s Nice utkala už v roce 1997, tehdy s tímto klubem ve Francii remizovala 2:2 a doma pak 1:1.

Přáli si anglického aoupeře. Nyní Liberec chce vylepšit český koeficient v Evropě

Zajímavostí je, že vedle Schicka v dresu Leverkusenu uvidíme díky pátečnímu losu v Česku i dalšího českého legionáře v dresu jiného německého klubu a to tentokrát Hoffenheimu. Tam nastupuje Pavel Kadeřábek a střetne se s ním Liberec ve skupině L.

Dalšími soupeři Severočechů budou pak Crvena Zvezda Bělehrad a Gent, přičemž v obou těchto celcích nalezneme hráče, kteří v minulosti prošli českou ligou. Zatímco v srbském klubu spatříme bývalého Sparťana Guélora Kangu, tak v belgickém klubu pro změnu budeme mít možnost vidět exslávistu Michaela Ngadeua. Mimochodem, s bělehradským celkem má Liberec už také zkušenost. Utkal se s ním již v roce 2006 a tehdy se Liberci podařilo nad ním v Poháru UEFA hned dvakrát zvítězit. "Všichni jsme si přáli anglické mužstvo. Všechno jsou to velmi těžcí soupeři. Jsme každopádně strašně šťastní, že tam jsme. Budeme se rvát o to, abychom udělali nějaké body do českého koeficientu," řekl k losu liberecký stratég Pavel Hoftych.

Na závěr připomeňme, že skupinová fáze Evropské ligy začne ve čtvrtek 22. října a poslední hrací je pak naplánován na čtvrtek 10. prosince. Kluby pak za svou účast v eskupinách inkasují bonus ve výši 2,92 milionů eur (78,5 milionů korun).

Na rozdíl od předkol by se mohly ve skupině na hřištích objevit i fanoušci, neboť tento týden UEFA povolila zaplnit jednotlivé stadiony ze 30 procent. Bude to platit pro ty země, jejíž úřady toto dovolí.

Los základních skupin fotbalové Evropské ligy:

Skupina A: AS Řím, Young Boys Bern, Kluž, CSKA Sofia.

Skupina B: Arsenal, Rapid Vídeň, Molde, Dundalk.

Skupina C: Leverkusen (Schick), Slavia Praha, Beer Ševa, Nice.

Skupina D: Benfica Lisabon, Standard Lutych, Glasgow Rangers, Lech Poznaň (Sýkora).

Skupina E: PSV Eindhoven (Sadílek), PAOK Soluň, Granada, Omonia Nikósie (Lecjaks, Lüftner).

Skupina F: Neapol, San Sebastian, Alkmaar, Rijeka.

Skupina G: Braga (Horníček), Leicester, AEK Atény, Luhansk.

Skupina H: Celtic Glasgow, Sparta Praha, AC Milán, Lille.

Skupina I: Villarreal, Karabach, Maccabi Tel Aviv, Sivasspor.

Skupina J: Tottenham, Razgrad (trenér Vrba), Linec, Antverpy.

Skupina K: CSKA Moskva, Dinamo Záhřeb, Feyenoord Rotterdam, Wolsberger.

Skupina L: Gent, Crvena Zvezda Bělehrad, Hoffenheim (Kadeřábek), Liberec

Program českých týmů:

Skupina C: 22. října: 18:55 Beer Ševa - Slavia Praha, Leverkusen - Nice, 29. října: 21:00 Slavia Praha - Leverkusen, Nice - Beer Ševa, 5. listopadu: 18:55 Slavia Praha - Nice, Beer Ševa - Leverkusen, 26. listopadu: 21:00 Nice - Slavia Praha, Leverkusen - Beer Ševa, 3. prosince: 21:00 Slavia Praha - Beer Ševa, Nice - Leverkusen, 10. prosince: 18:55 Leverkusen - Slavia Praha, Beer Ševa - Nice.

Skupina H: 22. října: 21:00 Sparta Praha - Lille, Celtic Glasgow - AC Milán, 29. října: 18:55 AC Milán - Sparta Praha, Lille - Celtic Glasgow, 5. listopadu: 21:00 Celtic Glasgow - Sparta Praha, AC Milán - Lille, 26. listopadu: 18:55 Sparta Praha - Celtic Glasgow, Lille - AC Milán, 3. prosince: 18:55 Lille - Sparta Praha, AC Milán - Celtic Glasgow, 10. prosince: 21:00 Sparta Praha - AC Milán, Celtic Glasgow - Lille.

Skupina L: 22. října: 21:00 Liberec - Gent, Hoffenheim - CZ Bělehrad, 29. října: 18:55 CZ Bělehrad - Liberec, Gent - Hoffenheim, 5. listopadu: 21:00 Hoffenheim - Liberec, CZ Bělehrad - Gent, 26. listopadu: 18:55 Liberec - Hoffenheim, Gent - CZ Bělehrad, 3. prosince: 18:55 Gent - Liberec, CZ Bělehrad - Hoffenheim, 10. prosince: 21:00 Liberec - CZ Bělehrad, Hoffenheim - Gent