Los LM: Bude k vidění bitva gigantů Messi vs. Ronaldo. Kat Slavie zamíří do Liverpoolu

Přímý střet Ronalda s Messim tak možná konečně odpoví na věčnou otýzku, kdo je z těchto fotbalistů nejlepším na světě.

"S Barcelonou to bude obrovská bitva a fantastické střetnutí, protože se díky němu opět setkají dva hráči, kteří jsou podle mého nejlepší na světě: Ronaldo a Messi," uvedl k losu viceprezident Juventusu Pavel Nedvěd. Ten však připomněl i další soupeře ve skupině, kterými jsou Dynamo Kyjev a Ferencváros. "Dynamo Kyjev je solidní tým. Vede ho zkušený trenér Mircea Lucescu, který se proslavil v Šachtaru Doněck. Pokud bychom hráli na Ukrajině v zimě, bylo by to složitější. Kvalitu Maďarů neznáme, není to obvyklý soupeř v Lize mistrů. Jak znám maďarský fotbal, bez pochyby budou disponovat spoustou talentu," pokračoval bývalý český reprezenant.

I když ve skupinách letos nenalezneme ani jeden český klub, přesto ale mohou fandit alespoň j českým hráůmi, třeba gólmanovi Tomáši Vacíkovi v dresu Sevilly, která je ve skupině E. V ní se andaluský celek utká s Chelsea, Krasnodarem a Rennes. Pro Sevillu to mimochodem bude první účast v Lize mistrů po třech letech. "Je to velmi vyrovnaná skupina. Týmy mají mezinárodní zkušenosti a navíc se ve svých ligách pohybují na velmi vysoké úrovni. Je to hodně komplikovaná skupina a postoupit dál bude složité," nechal se syšet ke čtvrtečnímu losu sportovní ředitel Sevilly Monchino.

Dalším českým hráčem, jenž se v Lize mistrů představí, pak bude Michael Krmenčík v Bruggách. Ty se ve skupině F utkají se Zenitem Petrohrad, Dortmundem a Laziem Řím.

Skupinová fáze Ligy mistrů odstartuje vými prvními zápasy již v úterý 20. října, závěr skupin je napláánováno na středu 9. prosince. Finále by se pak mělo uskutečit 29. května 2021 v tureckém Istanbulu, přičemž se zde mělo finále konat už letos, ovšem kvůli pandemii koronaviru se závěr Ligy mistrů v minulé sezóně konal v Lisabonu.

Los základních skupin fotbalové Ligy mistrů:

Skupina A: Bayern Mnichov, Atlético Madrid, Salcburk, Lokomotiv Moskva

Skupina B: Real Madrid, Šachtar Doněck, Inter Milán, Mönchengladbach

Skupina C: Porto, Manchester City, Olympiakos Pireus, Olympique Marseille

Skupina D: Liverpool, Ajax Amsterodam, Atalanta Bergamo, Midtjylland

Skupina E: Sevilla (Vaclík), Chelsea, FK Krasnodar, Rennes

Skupina F: Zenit Petrohrad, Dortmund, Lazio Řím, Bruggy (Krmenčík)

Skupina G: Juventus Turín, Barcelona, Dynamo Kyjev, Ferencváros Budapešť

Skupina H: Paris St. Germain, Manchester United, Lipsko, Istanbul Basaksehir