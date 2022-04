Manchester United povede od příští sezóny nizozemský stratég Erik ten Hag

Samotný Erik ten Hag pochopitelně neskrýval nadšení ze svého nového angažmá. "Stát se trenérem Manchesteru United je velká pocta a jsem z této výzvy nadšený. Znám historii tohoto velkého klubu a vášeň fanoušků. Jsem odhodlaný vybudovat tým, který bude dosahovat úspěchů, jakých si zaslouží," nechal se slyšet po dohodě s vedením Rudých ďáblů Ten Hag.

S ním se nakonec vedení klubu dohodlo na tříleté spolupráci s opcí na další rok. "Manchester United je nadšený, že může oznámit příchod Erika ten Haga jako trenéra prvního týmu. Po vyřízení pracovních víz bude u nás působit od konce této sezony do června 2025 s opcí na další rok," uvedl ve čtvrtek klub veřejnosti, přičemž to doplnil klubový ředitel John Murtough následovně: "Erik v průběhu posledních čtyř let s Ajaxem ukázal, že je jedním z nejzajímavějších a nejúspěšnějších koučů v Evropě. Je proslulý atraktivním a útočným fotbalem, přičemž také sází na mladé hráče. Během jednání se nám líbila jeho vize a nadšení, jak vrátit Manchester United na úroveň, kde se chceme pohybovat."

Nizozemec Eik Ten Hag tak tedy nahradí po sezóně dočasného německého stratéga Ralfa Rangnicka, který do klubu přišel poté, co musel být po nezdarech odvolán Ole Gunnar Solskjaer loni v listopadu. Rangnick podle původní dohody pak bude u Rudých ďáblů nadále působit jako poradce. Připomeňme, že od odchodu Sira Alexe Fergusaona do trenérského důchodu, se ještě v klubu objevili takoví trenéři jako David Moyes, Louis van Gaal nebo José Mourinho.

O příchodu do Manchesteru United se v případě Erika ten Haga v zákulisí mluvilo už delší dobu. Stále ještě trenér Ajaxu, který vede od sezóny 2017/18, dokázal s tímto nizozemským slavným celkem vyhrát dva ligové tituly, před třemi lety se mu pak s ním podařil největší úspěch a to postup až do semifinále Ligy mistrů.

Jeho recept na úspěch potřebují Rudí ďáblové jako sůl. Vždyť nedávno v osmifinále Ligy mistrů skončili poté, co je vyřadilo Atlético Madrid, navíc nyní naposledy v Premier League prohráli jasně s Liverpoolem 0:4.