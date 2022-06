Mbappého v Paříži udrželi, ale co Neymara? Brazilce vábí několik anglických klubů

S příchodem Argentince Lionela Messiho do kádru Pařížanů to vypadalo na slibná léta pro tento celek, jelikož se mluvilo o zabijáckém útoku Messi-Mbappé-Neymar. Jenže z toho bvšeho je všehovšudy jen jedna trofej a proto tak není divu, že do nadcházející fotbalové sezóny půjde s několika změnami.

„Očekáváme, že všichni hráči udělají mnohem víc než minulou sezonu. Mnohem víc. Evidentně jsme nebyli dost dobří, abychom prošli ještě dál. Pro příští sezonu je cíl jasný: dát do každého dne 200 %. Chceme hráče, kteří jsou hrdí na to, že reprezentují PSG a kteří jsou připraveni bojovat," uvedl konkrétmě s měrem k příští sezóně katarský majitel klubu Násir Chalejfí.

Ten se však v otázce Neymarovy budoucnosti klubu nikterak blíže vyjadřovat nechtěl. „Jestli bude Neymar součástí nového projektu PSG? O tom nemůžu mluvit. Někteří hráči přijdou a jiní odejdou. Ale všechno bude diskrétní," řekl tajemně a jen tak tím posílil spekulace.

Proslýchá se totiž, že Brazilci se ve městě pod Eiffelovou věží nelíbí především proto, že se zde necítí být milován. Vypadá to tedy, že by mohl změnit o tomto létě působiště a to přesto, že je s Paříží vázán smlovou až do roku 2025. Zájemců o jeho služby je hnd několik. Jak informuje server AS, rádi by Neymara přivítali třeba v Juventusu. Jeheo kroky by ale mohly zamířit i na Ostrovy, kam ho vábí třeba Manchester United, Chelsea či Newcastle.

O Neymarově budoucnosti v Paříži rozhoddne s největší pravděpodobností nový trenér Pařížanů, kterým by měl být bývalý kouč Nice Christoph Galtier. „Ano, jednáme o něm. To není tajemství. Věřím, že se co nejrychleji dohodneme," řekl k osobě pravděpodobného nového trenéra prezident PSG.