Češi zatím hrají s Nizozemci bez branek. Velkou šanci měl hlavičkující Souček

Po úvodní pasáži, kdy se balón dostával od kopačky ke kopačce uprostřed hřiště se ještě v první minutě Malen rozhodl centrovat zleva, ale naštěstí pro českou obranu tento nebezpečný míč žádného nizozemského adresáta nedostal. Za chvíli to na druhé straně střelou z dálky zkoušel Holeš. Od začátku je však vidět, že Nizozemci na nás vyrukovali s aktivním napadáním hned při naší rozehrávce a svěřenci kouče Jaroslava Šilhavého tak nebude nikterak jednoduché dostávat se na útočnou polovinu. Ovšem i na Češích bylo vidět, že chtějí odpovědět stejnou aktivní mincí.

V páté minutě se dopředu snažil dostat Depay, ale ten byl českou obranou dokonce ztrojen. V osmé minutě zahrávaůi rohový kop sice na krátko, ale i tak se balón nakonec dostal na vzdálenější tyč na hlavu De Ligta, naštěstí z toho Češi vyvázli bez úhony. O dvě minuty později se od Kalase málem dostal balón k Malenovi do úniku, ale u míče byl dříve gólman Vaclík. Ve 13. minutě přišla na řadu nedomluva mezi vyběhnuvším Vaclíkem a Kalasem a po Dumfriesově snaze bdostat míč do prázdné branky z toho byl nakonec rohový kop. Po čtvrthodině hry se dostávali Češi do rychlého kontru, na jehož konci se nakonec Schick neprobojoval do úniku přes De Ligta. Dumfries pak posílal zleva další centr do předbrankového prostoru, kde si s ním ale česká obrana poradila.

Ve 20. minutě zahrávali Nizozemci zleva volný přímý kop, ale nic z toho i díky obranné práci Čechů nebylo. Minutu na to Ševčík zprava centroval na přední tyč, kde byl Souček, jenže ten hlavičkoval bohužel v obrovské šanci nepřesně.

Úvodní sestavy:

Nizozemsko: Stekelenburg – Dumfries, de Vrij, de Ligt, Blind, van Aanholt – de Roon, Wijnaldum (C), F. de Jong – Depay, Malen

Česko: Vaclík – Coufal, O. Čelůstka, Kalas, Kadeřábek – Holeš, Souček (C) – Masopust, Barák, Ševčík – Schick