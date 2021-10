Messi a spol. v úvodu Ligy mistrů narazili na Bruggy, Citizens vstřelilo šest gólů

Asi málokterý fanoušek tipoval, že by duel mezi Bruggami a Paris Saint Grmain měl dopadnout jinak, než jasným vítězstvím Pařížanů. Zvlášť, když hosté z francouzské metropole přijeli se sestavou, v níž jste mohli naleznout hvězdné trio Mbappé, Messi a Neymar. Prvně jmenovaný z této trojice v zápase nejprve nahrál na gól, jenž vstřelil Herrera a ten tak poslal Paříž do vedení již po čtvrthodině hry. Jenže pokud někdo čekal, že se tím nastartují hosté k jasnému vítězství, ten se mýlil. Po skoro další čtvrthodině to už totiž bylo 1:1, když vyrovnal svým tečovaným zakončením Vanaken. K tomu, aby se do konce zápasu toto nerozhodné skóre změnilo, nepomohl ani Lionel Messi, jenž mimochodem nastoupil do 150. duelu v Lize mistrů. Blízko tomu byl krátce po vyrovnání, kdy trefil břevno a protože se v závěru zápasu netrefil ani Icardi v obrovské příležitosti, Bruggy mají z tohoto zápasu cenný bod.

To ambiciózní německý celek Lipsko nemá ani ten. Na hřišti Manchesteru City k nněmu nepomohl svým hattrickem ani Nkunku, jelikož na druhé straně barikády se našlo až šest různých úspěšných střelců včetně nové posily bleděmodrých Grealishe.

AC duel s Liverpoolem sice do poločasu otočilo, nakonec ale stejně prohrálo

Na Anfield Road se ve středu večer očekával ostře sledovaný souboj. Vždyť se tam utkaly dva kluby, které v nedávné minulosti byly hned dvakrát spolu ve finále této evropské soutěže, tedy Liverpool a AC Milán. Že by se mohly dít věci mezi těmito soupeři i tentokrát, to naznačovaly hned úvodní minuty. Už po devíti minutách hry se totiž domácí dostali do vedení, když se jinak velice slušně hrajícímu Timorimu podařilo nešťastně srazit míč do vlastní branky a Liverpool tak tedy vedl 1:0. Nemuselo to trvat dlouho a za chvíli to mohlo být už o dvě branky. To by se ale musel Salah trefit z penalty poté, co Bannacera zahrál rukou. Bylo to pro italský celek velké štěstí, jelikož se mu ještě do poločasu povedlo stav otočit. Postupně se totiž trefili Chorvat Rebič a Španěl Díaz.

Pokud byl Salah smutný z toho, že v první půli nedal penaltu, pak tento Egypťan byl po poločase naopak zase veselý. Díky němu se mohli liverpoolští radovat z vyrovnání na 2:2 a když pak Henderson velmi vydařenou střelou z dálky otočil na konečných 3:2, mohla radost na Anfieldu propuknout naplno.

V této skupině se spolu ještě střetlo Atlético Madrid s Portem, oba celky se ale nakonec rozešli smírně, neboť jejich vzájemný duel skončil bez branek. A to i přesto, že se portugalskému celku se málem dvakrát vstřelit branku podařilo. Pokaždé ale do toho zasáhl VAR. Nejprve přišlo Porto o penaltu, pak gól, neplatil, že před tím byl faul. V závěru navíc smolný zápas dohrávali o deseti.

Bitvu gigantů rozhodl až gól v závěru, nováček z Moldavska šokoval Doněck

Ve skupině D se střetli fotbaloví giganti, konkrétně Inter Milán a Real Madrid. Ten navázal na dvě vzájemná střetnutí z minulého ročníku Ligy mistrů, které ovládl a i tentokrát na San Siru svého soka porazil. Zabránit tomu mohl Čechům dobře známý Edin Džeko, jenž však v největší šanci Inter do vedení nakonec neposlal. Mrzelo to nakonec, neboť až v 90. minutě se podařilo vstřelit branku hostujícímu Rodrygovi.

Překvapivý výsledek se uhrál v Moldavsku. Tamní Šeriff Tiraspol, jenž je nováčkem Ligy mistrů, totiž bránil tak usilovně proti naprosto dominujícímu a daleko zkušenějšímu Šachtaru Doněck, že hosty přiváděli až k šílenství. Jméno řeckého brankáře Athanasiadise si budou jistě dlouho pamatovat coby svou noční můru. Nic přes něj neprošlo, naopak na druhé straně se trefili Traoré a Yansané a vítězství 2:0 bylo na světě.

Dortmund díky osmnátiletému Bellinghamovi vyhrál v Istanbulu. Ajax naděloval v Lisabonu

První body do tabulky skupiny C si hned v úvodním zápase nové sezóny Ligy mistrů připsal Dortmund, jenž musel ke svému prvnímu zápasu odcestovat do Turecka, kde se střetl s Besiktasem Istanbul. Před pekelnou tureckou atmosférou se nikterak nerozklepala kolena teprve osmnáctiletému Angličanovi Bellinghamovi, jenž nakonec utkání rozhodl jedním gólem a jednou asistencí. První gól dal vestfálský klub hned po první střele, ke které se dostal a to po centru ve 20. minutě.

Hbitý fotbalista se pak představil ještě krátce před odchodem do kabin, když se dostal před tři bránící hráče, aby pak předal balón Haalandovi a ten se tak postaral o druhý dortmundský gól. Fotbalisté Besiktase Istanbul hned dvakrát v zápase žádali o odpísknutí penaty, ale ani jednou nebyli vyslyšeni. A tak až v nastaveném čase se dočkali po volném přímém kopu snižujícího gólu v podání Montera.

V Lize mistrů je letos i Sporting Lisabon, jenž na jaře oslavil po dlouhých devatenácti letech portugalský ligový titul. Na vstup do této sezóny Ligy mistrů ale vzpomínat v dobrém nebude. Na svém hřišti totiž přivítal Ajax Amsterdam a ten už jen během devíti minut vstřelil dvě branky. Paulinhovi se pak sice podařilo snížit po chybě gólmana Pasveera, ale to bylo tak ze strany domácích v tomto utkání vše. O šest minut později na 3:1 zvýšil Berghuis, Haller pak po přestávce přidal další bdvě přesné trefy. Paulinho sice mohl v duelu podruhé skórovat, ale jeho gól byl tentokrát odvolán kvůli ofsajdu.

Konečné výsledky zápasů 1. kola základních skupin fotbalové Ligy mistrů UEFA (15.9.2021):

SKUPINA A:

FC Bruggy - Paris St. Germain 1:1 (1:1)

Branky: 27. Vanaken - 15. Herrera

Manchester City - Lipsko 6:3 (3:1)

Branky: 16. Aké, 28. Mukiele (vl.), 45. + 3. Mahriz (z pen.), 56. Grealish, 75. Cancelo, 86. Jesus - 42., 51. a 73. Nkunku

SKUPINA B:

Atlético Madrid - FC Porto 0:0

Liverpool - AC Milán 3:2 (1:2)

Branka: 9. Tomori (vl.), 49. Salah, 69. Henderson - 42. Rebič, 44. Díaz

SKUPINA C:

Besiktas Istanbul – Dortmund 1:2 (0:2)

Branky: 90. + 4. Montero - 20. Bellingham, 45. + 3. Haaland

Sporting Lisabon - Ajax Amsterodam 1:5 (1:3)

Branky: 33. Paulinho - 2., 9., 51. a 63. Haller, 39. Berghuis

SKUPINA D:

Šeriff Tiraspol - Šachtar Doněck 2:0 (1:0)

Branky: 16. A. Traoré, 62. Yansané

Inter Milán - Real Madrid 0:1 (0:0)

Branka: 90. Rodrygo