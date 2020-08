Messi už prý jednal s Guardiolou. Mezitím se ho snaží Katalánci ještě přesvědčit

"Je to skandál, myslel jsem, že něco takového se nemůže stát," řekl jeden z protestujících fanoušků. Porážky ke sportu patří, ale Messiho odchod nepřežiju. Budu ho bránit až do smrti. On za nic nemůže, všechno je vina vedení," nechal se slyšet jeden z protestujících barcelonských fanoušků.

K situaci kolem Lionela Messiho se vyjádřil nový sportovní ředitel klubu Ramón Planes, jenž v této funkci minulý týden nahradil Érica Abidala. "Chceme, aby zůstal. Mám v plánu vystavět budoucnost kolem nejlepšího hráče světa. Interně pracujeme na tom, abychom Lea přesvědčili, aby neodcházel. Messi a Barcelona jsou ve svazku, který byl velmi úspěšný, a chceme jít dál společně. Nemůžeme dopustit, abychom se dostali s Leem do sporu. To by neprospělo nikomu. Naší myšlenkou je vybudovat vítězný tým složený z mladých i zkušených hráčů. Každý, kdo rozumí fotbalu, by chtěl mít Messiho v mužstvu."

Barcelona v aktuálních dnech, jak známo, prochází četnými změnami poté, co po dlouhých letech zakončil sezónu bez jediné trofeje a poté, co z Ligy mistrů vypadl ve čtvrtfinále vysokou prohrou s Bayernem Mnichov 2:8. Kouč Setiéna nahradil pár dní na to Nizozemec Ronald Koeman, kterého čeká nyní přestavba kádru. Sice i on mluvil o tom, že by měl rád Messiho v týmu, zvlášť když je to nejen podle něj nejlepší hráč na světě, nakonec ale bude zřejmě muset stavět nový tým bez něj.

Jak totiž informují španělská média, Koeman si měl krátce po svém příchodu na Camp Nou totiž Messiho znepřátelit a to tím, když oznámil Luisi Suárezovi, že s ním v týmu už nepočítá.

O konci Lionela Messiho v Barceloně už se spekulovalo několik posledních měsíců, neboť se v zákulisí muvilo o neshodách Argentince s klubovým vedením. Například se mu nelíbilo, jak se vedení postavilo ke snižování platů hráčů během koronavirové pandemie.

Ihned po zaslání Messiho žádosti o jeho přestup z klubu se rozhodl prezident Barcelony Bartomeu svolat mimořádné jednání ředitelů a podle španělského deníku Sport tak tedy začíná mezi oběma těmito stranami totální válka. Média se pak udivují nad tím, že Messi svou žádost vedení poslal faxem.

"Bomba vybuchla. Messi proti Barce: Tohle je válka! Takovéhle věty se těžko dají napsat bez vykřičníku," uvedl list Marca. "Barcelona je v šoku. Pro klub je to rána a tvrdý úder to může být i pro španělskou ligu jako produkt," píše list Marca. V deníku As se pak můžeme dočíst: "Sbohem faxem. Barca považuje Messiho za ztraceného. Můžeme být napnutí, který klub bude moct celý ten Messiho balík převzít."

"Messiho bomba. Chce odejít. Vedení ho žádá, aby si to ještě rozmyslel a zakončil na Camp Nou kariéru. Barcelona trpí. Teď přijdou na řadu facky. Takové zemětřesení. S Messim neodejde jenom hráč, vždyť je historií klubu. Smutný konec," přidává El Mundo Deportivo.

Kam zamíří Messi? Ve hře je Anglie i Itálie

Především díky Messiho skvělým vztahům s bývalým koučem Barcelony Pepem Guardiolou se mluví o tom, že by Argentinec mohl zamířit do Manchesteru City, kde nyní Guardilola trénuje a právě s Guardiolou už měl podle listu The Athletic Messi hovořit. Připomeňme, že Guardiola byl v Barcelonně úspěšným trenérem, když s klubem vyhrál dvakrát Ligu mistrů a třikrát španělskou ligovou soutěž. Do anglického klubu by ale šel pouze tehdy až ukončí smlouvu s Barcelonou, neboť součástí tohoto kontraktu je výstupní klauzule ve výši 700 miionůe eur. To je moc i na bohaté City.

Kromě tohoto bleděmodrého manchesterského celku by podle médií mohl Messi zamířit i do Manchesteru United, Paris Saint Germain či Interu Milán. "Myslím, že teď je ta pravá chvíle podepsat Messiho. Mít ho v Interu je snem nás všech," řekl Massimo Moratti, bývalý majitel milánského klubu.