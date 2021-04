Messi v Barceloně zůstane a přibude k němu další hvězda, myslí si bývalý klubový skaut

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

V jednom z nejslavnějších fotbalových klubů na světě FC Barcelona se blýská zřejmě na lepší časy. Není to tak dávno, co jeho největší hvězda Lionel Messi hrozila odchodem z klubu po této sezóně a navíc kádr procházel nucenou přestavbou po příchodu nového kouče Ronalda Koemana. To vše se dělo po nevydařené minulé sezóně 2019/20, ve které se Kataláncům nepodařilo získat ani jednu trofej. Vše vyvrcholilo rezignací bývalého prezidenta klubu Josepa Bartomeua, kterého ještě zadrželi kriminalisté. Poté, co si ale velkoklub zvolil nového šéfa Joana Laportu se zdá, že se situace v klubu uklidnila a podle všeho se zvýšila naděje na to, že Messi v Barceloně přeci jen zůstane.