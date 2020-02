Messi zkritizoval kroky sportovního ředitele. Nyní se spekuluje o jeho konci v Barceloně

Vše odstartovalo skutečně nečekané vyjádření Lionela Messiho na jeho instagramovém účtu směřované ke klubovému sportovnímu řediteli Éricu Abidalovi. "Myslím, že pokud mluvíte o hráčích, musíte je i pojmenovat. Jinak všechny poskvrníte a pomáháte šířit zvěsti, které nejsou pravdivé," napsal.

A spekulace o jeho možném konci v Katalánsku se směle mohli rovířit. A na co že Messi takto reagoval. Úplně prvotní rozbuškou byl rozhovor Érica Abidala pro španělský deník Sport, ve kterém mimo jiné uvedl, že někteří hráči s bývalým koučem Ernestem Valverdem nebyli spokojeni natolik, že pod ním nepracovali tak, jak měli. V polovině ledna nakonec Valverdeho nahradil Quique Setién. "Upřímně, nerad tohle dělám, ale myslím, že lidé musejí být zodpovědní za svou práci a za svá rozhodnutí. Hráči jsou zodpovědní za to, co se děje na hřišti. My jsme první, kdo připustí, že jsme nebyli dobří. Ti, kdo mají na starosti sportovní oddělení, musejí být rovněž odpovědni za své povinnosti a především za svá rozhodnutí," pokračoval v kritice vedení Messi.

Atmosféra v klubu je znatelně na bodu mrazu a vidět to je i při samotných zápasech v poslední době. Naposledy ve čtvrtek, kdy Bilbao Barcelonu vyřadilo ze španělského poháru a kde se nejen Messi nedokázal opět prosadit. „Všichni víme, kdo udělal co špatně a co dobře. Musíme prostě jen tvrdě makat a neukazovat jeden na druhého, to ničemu nepomůže. Musíme se soustředit na naši hru a jít za vítězstvím. Tenhle klub je postaven na triumfech a my se musíme na tuto cestu vrátit. Kabina táhne za jeden provaz. Není doba na to tahat na veřejnost špínu, každý klub nějakou má," nechal se slyšet po zápase Gerard Piqué, jenž se tak snažil situaci uklidnit.

Nový kouč Setién by samozřejmě rád měl v týmu nejen dobře naladěného Messiho, ale především také Messiho na své straně. Klubová legenda Lobo Carrasco však potvrdil médiím, že Messi je v současnosti rozhodně daleko o dobré nálady. „Poprvé se na mě Messi podíval způsobem, z něhož šlo vyčíst, že už je jednou nohou nohou pryč," řekl konkrétně.

V zákulisí se už čili mluví o možnostech, kam by mohl Messi případně zadarmo odejít. Ve hře je hned pět klubů a to PSG, Manchester United, Manchester City, Inter Milán a Juventus Turín. Nevětší šanci by pak měl mít Manchester City, neboť v minulosti se už nechal kouč Ctizens Pep Guardiola slyšet, že právě Manchester City je Messiho druhý nejoblíběnější klub v Evropě. Vedle Guardioly navíc v manchesterském celku působí ve vedoucích pozích i Katalánci Txiki Begiristain a Ferran Soriano.

Jak upozorňuje televizní stanice Sky Sports, Messi by mohl odejít z Barcelony v létě. „Tenhle přestup zdarma by byl ale i tak hodně drahý, protože Messiho roční gáže pořád činí kolem 50 milionů liber (1,5 miliardy korun)," připomněl pro tuto televizi expert na španělský fotbal Terry Gibson, jenž pokračoval: „Přináší (Messi) s sebou auru nejlepšího hráče světa a také 100 milionů fanoušků na Instagramu. Jen pro srovnání - Manchester City jich má jen 17 milionů."