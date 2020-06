Na Beauguela opět rasisticky nadávali, tentokrát na Spartě. Francouz má chuť odejít

Takovéto chování je ze strany fanoušků pražského klubu o to překvapivější, když si vezmeme v potaz ten fakt, že to je právě pražská Sparta, která patří v boji proti rasismu k nejaktivnějším tuzemským fotbalovým klubům. V její kampani proti rasismu se například objevil i herec a zároveň její příznivec Jakub Štáfek. „Zvolili jsme syrovou a poměrně provokativní formu. Štve nás, v jakém prostředí někdy musejí podávat výkony naši hráči, kteří sem přišli například z Afriky. Chtěli jsme být kontroverzní. Právě to má někdy nejvýraznější efekt," uvedl tehdy k této letenské akci ředitel komunikace Sparty Ondřej Kasík.

Nejen Beauguel, ale nově i Kayamba se tentokrát stali terčem rasismu na Letné. Jen krátce před závěrečným hvizdem si právě Kayamba musel vytrpět hučení sparťanských příznivců. „Znovu a znovu. Během zápasu. Ultras Sparty vydávali k mému spoluhráči Kayambovi opičí zvuky. Nikdo se nad tím nepozastavil. Copak Kanga, Costa, Tetteh nejsou černí? Jsou to přece hráči Sparty. Co je to s vámi lidi?" napsal mimo jiné po zápase na Twitter Beauguel.

„Klub se dlouhodobě a prokazatelně distancuje od jakýchkoli projevů rasismu," reagoval na věc Ondřej Kasík.

Smutné je to, že se takové rasistické výjevy objevují na českých stadionech jen pár dní poté, co vláda po koronavirové pauze rozvolnila opatření a dovolila tak na stadiony vpustit až 2000 lidí. Od toho si veřejnost slibovala daleko lepší atmosféru, pochopitelně nikterak doprovázenou rasistickými pokřiky.