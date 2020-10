Na pražskou Letnou míří zkušenosti. Sparta před koncem přestupového ona ulovila Pavelku

Jak už bylo výše zmíněno, právě o Davida Pavelku stál klub, jenž aktuálně vede tabulku české fotbalové ligy, už delší dobu a už to nevypadalo, že by se snad mohltento transfer povést. Jenže vedení Sparty se nakonec přeci jenom podařilo se zástupci turecké Kesimpasy, kde dosud Pavelka nastupoval, dohonout. Podle zákulisních informací musela Sparta za Pavelku cca. 900 tisíc eur (v přepočtu 24,5 milionu korun).

"Ve Spartě jsem vyrostl, dostal jsem se až do áčka, tam jsem se ale výrazněji neprosadil. Teď chci i sobě dokázat, že na to mám. Tak to mám nastavené, mám obrovskou osobní ambici. Celou kariéru jsem doufal, že by se mi mohlo ještě povést do Sparty vrátit," řekl ke svému přestupu do Sparty sám David Pavelka, jenž doposud ve své kariéře právě za tento pražský klub nastoupil k pouhým deseti zápasům a chce tak k nim přidat další.

Kromě těchto deseti duelů za Spartu má Pavelka na svém kontě dalších 98 ligových zápasů. Vedle Sparty Pavelka oblékal i dres Liberce a Slovácka dojromady pak v těchto klubech nastřílel v tuzemské lize 20 gólů. Co se týče pak jeho bilance v národním týmu, tak v něm nastoupil do 222 duelů, během kterých se mu podařilo zatím jednou skórovat. Byl součástí i reprezentačního A-týmu na mistrovství Evropy v roce 2016.

Českého reprezentanta trápilo zpočátku letošního roku zranění kolena, které se mu podařilo v březnu vyléčit, ovšem vrátit se do zápasového tempa se mohl až v červnu a to kvůli koronavirové pandemii.

"Chtěli jsme tým doplnit o jednoho zkušenějšího hráče do defenzivnějších pozic v záloze, kde jsme doteď pracovali s mladými hráči a zástupci střední generace. David má zkušenosti ze zahraničí a z reprezentace, kterými našim mladým hráčům pomůže. Je to vítězný typ a profesionál, takové hráče ve Spartě chceme mít," nechal se slyšet k nové posile sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Připomeňme, že letní přestupové okno bylo letos mimořádně kvůli koronavirové pandemii prodlouženo až do půlnoci v noci z 5. na 6. října, přičemž v úterý čekali ve Spartě na hráčovu transferovou kartu. Až koncem tohoto týdne by pak měl o Prahy Pavela dorazit a od toho příštího týdne by už se měl připojit ke svým spoluhráčům na Letné.