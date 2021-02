Na Slavii by mohlo přijít až tři tisíce fanoušků. Blatný to podpořil, hlásí Tvrdík

„Ministr zdravotnictví podpořil pokračování druhé etapy pilotního projektu Cesta ze tmy. Je naděje, že na příštích zápasech by mohlo být 2000 fans z řad permanentkářů a 1000 hostů bezplatně jako dárek všem z integrovaného záchranného systému. Všichni PCR test v den zápasu," uvedl šé Slavie Jaroslav Tvrdík na svém twitterovém účtu.

Jen pro připomenutí, nejen na úvodní zápas play-off Evropské ligy UEFA s Leicesterem, ale i na předešlé domácí ligové utkání s Pardubicemi sešívaný klub pozval 300 fanoušků z řad partnerů klubu. Ti všichni v den daného utkání podstoupili PCR test na covid-19 v mobilních laboratořích. Následně každý s negativním testem dostal na ruku náramek s kódem, jímž se prokázal u turniketů na stadionu. V případě, že by byl někdo pozitivní, kód by ho přes turnikety nepustil. Vedle tohoto testování, jež bylo prováděno v den zápasů mezi 9. a 12. hodinou, přičemž výsledky pak byly známy mezi 14. a 15. hodinou, pak musely být povinné respirátory FFP2.

„Jménem klubu mohu konstatovat, že celý systém je profesionální, funkční a poskytuje organizátorovi dostatečný komfort pro komplexní zajištění organizace hromadné akce typu fotbalového utkání," stojí v žádosti o vpuštění fanoušků na stadion, kterou poslal Jaroslav Tvrdík ministerstvu zdravotnictví.

Tři tisíce fanoušků by se tak mohlo podívat na následující tři domácí ligová utkání a týkalo by se to tak duelů s Ostravou (7. března), Opavou (20. března) a Spartou (10. dubna). Jak ale hovoří zákulisní informace, ministerstvu zdravotnictví vadí nejvíce loogistika přesunu fanoušků do místa akce a jejich shromažďování u odběrové laboratoře. Otázka je také pohyb faniušků do začátku utkání, popřípadě do vyhodnocení testů. „Využití patnácti procentní kapacity stadionu umožní na tribunách zajistit dostatečné rozestupy. V kombinaci všech těchto opatření a v kombinaci s tím, že se jedná o akci na čerstvém vzduchu věřím, že doje ke stoprocentní eliminaci jakékoliv možnosti epidemiologického šíření viru covid-19," doplňuje v žádosti Tvrdík.

Pokud by se potvrdilo to, že s přítomností fanoušků na stadionu ministertstvo zdravotnictví skutečně souhlasí a podporuje to, počítá se s tím, že by se alespoň části fanoušků na českých stadionech mohly dočkat především movité kluby v tuzemské fotbalové lize. Ty méně movitější by totiž neměly dostatek financí na uhrazení nákladů na testování. S tím sám Jaroslav Tvrdík počítá. „Rada institucí nebo organizátorů ze sportovního či fotbalového prostředí pilotní projekt odmítla jako příliš finančně nebo organizační nákladný a náročný," píše se totiž dále v Tvrdíkově žádosti.

Vzhledem k již zmíněnému faktu, že v předešlých dvou domácích duelech mohlo na Slavii přijít 300 lidí z řad partnerů klubu s negativním testem, objevili se tak na zápase s Leicesterem na VIP tribuně již bývalý poradce premiéra Roman Prymula a to navzdory tomu, že v den zápasu nabádal k tvrdému lockdownu. Kromě něj na stadionu tehdy byli i kancléř prezidenta republiky Vratislav Mynář, europoslanec Alexander Vondra či generální ředitel České televize Petr Dvořák. Hned po utkání se za tento incident veřejnosti Jaroslav Tvrdík omluvil.

„Je mi velice líto, že jsme jako klub eticky nevhodným pozváním několika hostů mohli poškodit dosavadní úspěšné výsledky první etapy pilotního projektu," vrátil se slávistický boss nyní ještě jednou ke kauze kolem návštěvy prominentních hostů.