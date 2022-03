Naděje stoupá. Schick doléčil zraněný lýtkový sval a mohl by se představit v baráži

Zranění si Schick přivodil v únoru v bundesligovém zápase proti Mohuči, kde mimo jiné taktéž stihl vstřelit svůj dvacátý gól v německé nejvyšší soutěži. Následná magnetická rezonance potvrdila, že jedná o natržený lýtkový sval a tehdy hrozilo že bude mimo trávníky aaaž tři týdny a mohla by tak být v ohrožení i baráž o MS.

Tento týden v pondělí ovšem Schick postoupil sonografické vyšetření a to ukázalo, že situace je taková, že žádná ruptura v lýtku není ani vidět. "Sono bylo čisté, sval je uzdravený. Patrik dostal od doktorů zelenou k návratu," nechal se slyšet pro deník Sport Schickův agent Pavel Paska.

V těchto dnech se tak může Schick postupně zapojovat do tréninkového procesu a jelikož je již dlouhodobě kouč české reprezentace Šilhavý domluvený s Leverkusenem na tom, že může Schicka nominovat na nadcházející baráž, ovšem jen v případě, že před tím za klub odehraje alespoň jedno utkání, vypadá to, že by tato podmínka mohla být nakonec splněna. Připomeňme, že barážový duel se Švédskem hrají Češi 24. března.

Týden před tím by totiž Schick mohl obléct dres Leverkusenu v domácím odvetném osmifinále Ligy mistrů proti Atalantě Bergamo. "Může se vrátit do druhého zápasu, ale teď se to těžko odhaduje," řekl k tomu například v rozhovoru pro italský deník La Gazzetta dello Sport Rudi Völler, sportovní ředitel Leverkusenu.