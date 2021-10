Nástupce Koemana zatím neznámý. Z Kataru přišla Barceloně zpráva o Xavim

Připomeňme, že předčasnému konci Ronalda Koemana na lavičce katalánského velkoklubu přispěla především středeční porážka 0:1 s nováčkem nacházejícího se na posledním místě ligové tabulky Rayo Vallecanem. Ovšem o budoucnosti nizozemského stratéga v Barceloně se mluvilo už před tím delší dobu, jelikož výsledky ani výkony jeho svěřenců nebyly dlouho kdovíjaké.

Dočasným hlavním koučem tak byl jmenován dosud hlavní kouč barcelonské rezervy Sergi Barjuán a stálého nástupce Ronalda Koemana tak klubové vedení začalo hledat. Ihned se vyrojily spekulace o tom, že by mohl do Barceolny přijít její býbvalý hráč a klubová legenda Xavi. Jenže ten je zaměstnán coby lodivod u katarského Al Saddu a právě na tiskové konferenci před ejbližším zápasem tohoto celku se Xavi nechal slyšet následovně: "Momentálně se naplno soustředím na svou práci v Al Saddu a nemůžu hovořit o ničem jiném."

Ani klubové vedení Al Saddu nechce nic slyšet o tom, že by snad měl Xavi tento klub v nejbližší době opustit a odstěhovat se tak domů do Barcelony. "V reakci na kolující spekulace chce management Al Saddu znovu potvrdit, že Xavi má v klubu dvouletou smlouvu. Plně se soustředí na nadcházející zápasy, abychom udrželi vedení v lize a obhájili titul," uvedl klub Al Sadd na svém twitterovém oficiálním účtu.

Jen pro připomenutí, klubovou legendou se stal v Barceloně Xavi proto, že tam během své hráčské kariéry odehrál dlouhých 17 let, během kterých nejen že pomohl Kataláncům hned k osmi ligovým titulům, ale i ke čtyřem trofejím určených pro vítěze Ligy mistrů. Jako trenér začal Xavi působit poprvé před třemi lety a to právě v Kataru. Tamnímu Al Saddu pomohl v loňské sezóně k titulu jednoznačným způsobem a to bez jediné porážky. Letos v květnu s tímto klubem prodloužil kontrakt na další dva roky.

O Xaviho služby jevily zájem v Barceloně už dříve, kdy tam skončil na začátku loňského kalendářního roku Ernesto Valverde a praktcky od té doby pokaždé je žhavým kandidátem na post trenéra Barcelony.