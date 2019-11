Nejdřív šok, pak skvělý obrat! Češi postoupili po výhře nad Kosovem na EURO

Aktualizováno 14.11.2019, 23:21 — Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Jakkoli to zpočátku vypadalo, že by snad nemuselo ve čtvrtečním zápase s Kosovem dojít ke kýženému a očekávanému úspěchu, nakonec se večer v Plzni vydařil a mohla tak na straně českých fotbalových reprezentantů propuknout radost z postupu na mistrovství Evropy 2020. První poločas a úvod toho druhého nebyl z české strany herně optimální, přičemž to vyvrcholilo gólem z kraje druhého dějství, jehož autorem byl hlavičkující Nuhiu. Do konce duelu se však svěřencům kouče Jaroslava Šilhavého podařil parádní obrat, o který se postupně postarali Král s Čelůstkou a dobrá tradice, že samostatná Česká republika ještě nikdy nechyběla na evropském fotbalovém šampionátu, tak může směle nadále pokračovat.