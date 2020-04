Nejen Haaland, ale i Mbappé. Real Madrid si brousí zuby na nejtalentovanější fotbalisty

Přestože se jakkoli mohou zdát oba hráči nedosažitelnými, navzdory jejich vysokým cenám na přestupovém trhu tomu tak není. Alespoň pro Real Madrid.

Není divu, že se vedení Realu Madrid poohlíží zrovna za těmito dvěma jmény. U teprve devatenáctiletého Haalanda byl fotbalovou veřejností zaznamenán nedávno jeho raketový vzestup. Poprvé se fanouškům výrazně ukázal v dresu týmu Red Bull Salburk, odkud odešel po skvělém podzimu loňského roku v tomto celku v Lize mistrů do Dortmundu.

To se událo v lednu a kdo čekal, že v Dortmundu nenaváže na svoji fazónu ze Salcburku, nakonec se mýlil. Během osmi bundesligových zápasů se dokázal za Dortmund trefit hned devětkrát. Je jasné, že pokud to takhle půjde dál, tak přestože má Haaland s vestfálským klubem podepsanou smlouvu až do léta 2024, zřejmě bude opět měnit adresu. V této smlouvě je však výstupní klauzule s odstupným ve výši 75 milionů eur.

Co se týče jedenadvacetiletého Kyliána Mbappého, ten má se svým současným zaměstnavatelem, tedy s Paris Saint Germain uzavřenou smlouvu do roku 2022. V současnosti se odhaduje částka, za kterou by mohl být prodán na přestupovém trhu na 180 milionů eur (4,9 miliardy korun). Prakticky zůstává na stejné výši, za kterou byl v roce 2017 koupen pařížským klubem v roce 2017. Připomeňme, že nejprve do francouzské metropole odešel na roční hostování, pak se toto hostování změnilo v přestup.

Real Madrid ale doposud jakékoli spekulace o tom, že by se zajímal právě o tyto fotbalisty, popíral.