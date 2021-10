Nejen Holeš neletí do Kazaně. Před duelem s Bělorusy Šilhavý povolal další tři hráče

Co se ýče Antonína Baráka, s ním nemůže Šilhavý proti Bělorusku počítat proto, že v pátek proti Walesu obdržel druhou žlutou kartu a duelu v Kazani se tak nemůže zúčastnit. Tomáše Holeše trápí zranění a gólman Aleš Mandous pak opustil národní tým z osobních důvodů.

Nově povolaný sparťan David Pavelka už reprezentační zkušenosti má, plzeňský Pavel Bucha si naopak může proti Bělorusku odbýt reprezentační premiéru. Stejně tak gólman Slovácka Filip Ngyuen, ale s ním se do základu příliš nepočítá.

„Debatovali jsme nejen mezi sebou, ale i s lékaři jsme konzultovali zdravotní stav Holeše. Nakonec padlo rozhodnutí, že nemá smysl, aby s námi letěl," uvedl k k osobě Tomáše Holeše a jeho absenci asistent trenér Jiří Chytrý, jenž ví, že především ve středové řadě setýmu nedařilo proti Walesu v pátek úplně podle představ. „Nepodali jsme optimální výkon," řekl k tomu Chytrý a pokračoval: „V první půli se nedařila výstavba útočné fáze, nešla nám rozehrávka, scházel pohyb, všechno to bylo prostě neurovnané a nepřesné. A hlavně jsme dělali chyby, jimiž jsme nahrávali soupeři. Mohl hrát zezadu na rychlé protiútoky, což mu vyhovovalo."

Dále hledal důvody toho, proč se českému týmu v pátek v Edenu tolik nedařilo a místo tolik kýžených tří bodů za výhru pouze remizogval 2:2. „Přišlo mi to spíše jako otázka psychická. Přicházely chyby, hráči znejistili, byli všude o krok pozadu a podvědomě reagovali tím, že si nechávali od soupeře větší distanc, než by si nechávat měli a než přichází v úvahu. Svou roli sehrávala navíc rychlost a kvalita Velšanů. Podle mého to bylo především o myšlení a hlavách našich hráčů," řekl konkrétně.

Vedle zapojení tří nově povolaných hráčů, kteří by mohly vylepšit onu středovou řadu, pak Chytrý nevyloučil ani nepřítomnost Adama Hložka v základní sestavě. „Přemýšlíme, zda do středové trojice nepostavit Hložka, protože víme, že v ní hrát může, promýšlíme ale i varianty s jinými hráči. Třeba se Sadílkem. Čekáme totiž, že Bělorusové budou praktikovat stejný herní styl, jako v předchozích zápasech. Poctivě a důrazně bránit, zkoušet rychlé protiútoky a držet se svého fyzického fotbalové pojetí," řekl.