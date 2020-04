Nevídaná věc. Anglická Premier League bude možná k vidění na neplacených kanálech

Vysílání jedné z nejlepšíh fotbalových soutěží na světě i v Evropě na volně šiřitelných kanálech navíc napomůže i tomu, aby se při takových akcích jako jsou fotbalové zápasy neshlukovali lidé a zabránili tím tak šíření nemoci COVID-19. Pokud by se liga nadále vysílala pouze na placených kanálech, znamenalo by to, že by ti co je nemají, šli k přátelům či příbuzným, které je naopak mají.

"Řekl jsem zástupcům Premier League, že by nevyslali příliš dobrý signál, kdyby jako jeden z prvních velkých sportů začali hrát za zavřenými dveřmi a široká veřejnost by k tomu neměla přístup," nechal se slyšet předkladatel návrhu Dowden po své m jednání se zástupci Premier League, mimo jiné i nejbohatší soutěže světa. "Souvisí s tím mnoho kreativních možností, ale měli by to zvážit a řekli, že to dělají," dodal ministr kultury.

V případě, že by návrh prošel, muselo by následovat jednání mezi zástupci Premier League a televizemi Sky Sports a BT Sport mající v Británii exkluzivní práva na vysílání soutěže. Veřejnoprávní BBC může doposud vysílat pouze sestřihy z jednotlivých zápasů.

Připomeňme, že kvůli pandemii koronaviru musela být anglická Premier League přerušena v polovině března. Nyní to vypadá, že by se fotbalisté mohli vrátit k tréninkům 9. května. Alespoň v takový termín doufají všechny zúčastněné kluby této fotbalové soutěže.