Nezmar kvůli odposlechům skončil spolupráci s poradenskou společností Deloitte

Právě pro server isprot.cz tuto informaci potvrdila mluvčí společnosti Deloitte Alžběta Honsová. „Vzhledem k aktuální situaci jsme se s Janem Nezmarem dohodli na ukončení vzájemné spolupráce," uvedla konkrétně.

Připomeňme, že exligový fotbalista, jenž oblékal dres Liberce a Slovácka, působildříve jako funkcionář v pražské Slavii a to do srpna roku 2020. Pak působil ve vedení polského Podbeskidzie, kde figuroval až do konce minulého ročníku.

Následně se tedy spojit s firmou Deloitte, kde se staral o projekty se zaměřením na sport. Nakonec tato spolupráce trvala jen osm měsíců.