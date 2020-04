Nikoli česká arbitráž. V případě přestupu do Turecka se případ Hašek dostane k FIFA

Český soud by výpověď, která podle pravidel FIFA učinila Martina Haška volným hráčem a umožnilo mu to tak podepsat smlouvu s jakýmkoli zahraničním klubem, řešil pouze tehdy, pokud by fotbalista přestoupil do jiného českého klubu. Protože ale podle všeho půjde o přestup do zahraničí, stane se tento sparťanský problém problémem mezinárodním. A přistane tak na stole Komory pro řešení sporů FIFA.

Pro Martina Haška to ale celé znamená, že na verdikt této komory nebude muset čekat a může směle uzavřít smlouvu s istanbulským celkem, neboť od chvíle, kdy podal Spartě výpověď už s letenskými nemá nic společného. Podle pravidel FIFA, které byly zavedeny za účelem ochránit fotbalisty přednečestným jednáním ze strany klubů, má jakýkoli fotbalista právo podat v klubu, ve kterém hraje, výpověď a to i tehdy, pokud by s tímto krokem vedení daného klubu nesouhlasilo. A nebo i tehdy, kdy je takováto výpověď podána účelově.

Úkolem dané národní Fotbalové asociace je pak od tohoto momentu daného hráče odregistrovat z registru smluv a učinit z něj tak volného hráče, což v případě Martina Haška už Fotbalová asociace ČR učinila. Martin Hašek má tedy v současnosti volné ruce a může si tak vyjednávat angažmá s kýmkoliv.

V každém případě, ale za svůj krok, tedy podání výpovědi, plně zodpovídá sám hráč a pokud by se rozhodčí soud přiklonil ke klubu, mohl by tak hráči uložit tvrdý finanční trest, jenž by tak kompenzoval ztráty původního klubu.

Rozhodčí soud, i když se v tomto případě jedná o Komoru pro řešení sporů FIFA, by však s největší určitostí nebyl jedinou instancí, u kterého by takový případ jako Hašek vs. Sparta skončil. Počítá se s tím, že se sporem půjde až k Mezinárodní sportovní arbitráži CAS ve švýcarském Lausanne. A to bude instance finální a přestože rozhodně s jejím konečným verdiktem nebude příliš spokojena ani jedna strana sporu, už žádná další soudní instance, která by verdikt CAS změnila, není.

Nicméně je jasné, že konečný verdikt v tomto sporu bude veřejnost znát až za několik let, nikoli za pár měsíců.