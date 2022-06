Nikoli Mourinho. PSG má nově trénovat Zidane, který měl jednat s vedením v Kataru

O tom, že by měl právě tento devětačtyřicetiletý kouč zamřit do francouzské metropole, informovala jako první francouzská rozhlasová stanice Europe 1, podle níž už se se měly obě strany dohodnout na spolupráci.

Jak už bylo výše zmíněno, Zidabne dosud trénoval jen Real Madrid a to s přestávkami v letech 2016 až 2018 a 2019 až 2020. S Bílým baletem dokázal tehdy vyhrát hned dva ligové tituly a celkem třikrát s ním triumfoval v Lize mistrů.

Kromě Mourinha se také v posledních hodinách spekulovalo o příchodu Luise Campose. Ten se dlouho fotbalovému trenérství nevěnoval, jelikož v posledních letech pracoval jako sportovní manažer Monaka a Lille.

Nakonec i on do Paříže zamíří, jen by měl zde pracovat právě jako sportovní ředitel, přičemž by tak v této funkci nahradil Leonarda. Tento sedmapadesátiletý Portugalec se však bude v klubu starat o organizaci, nábor a výkon PSG a zároveň by měl zastávat roli sportovního poradce.

A nemusí to být jediné nové jméno, které by během tohoto léta mělo zamířit do Paříže. Pokud se skutečně stane trrenérem PSG Zidane, francouzská média hovoří o tom, že by zde mohl obléknout dres i Paul Pogba.