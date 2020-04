Nizozemská liga skutečně předčasně končí, bez mistra. Kdo ale postupuje do pohárů?

Co se týče postupu do Ligu mistrů, tak do ní tedy, jak bylo výše zmíněno, postupuje vedle Ajaxu také Alkaamr, kterému se to tak podařilo i díky tomu, že na druhé pozici zaostával za amsterdamským celkem po 26 kolech pouze o skóre. Vedle postupujících do Ligy mistrů pak bylo pochopitelně nizozemským svazem rozhodnuto i o postupujících do Evropské ligy. Do této soutěže se dostaly mužstva z třetí až páté příčky nizozemské ligy, tedy Feyenoord Rotterdam, PSV Eindhoven (v jehož kádru nalezneme Čecha Michala Sadílka) a Tilburg.

Jak tedy už bylo řečeno, nizozemská fotbalová soutěž je vůbedc první takovou, která musela být předčasně oficiálně ukončena. Před několika týdny se sice ke stejnému kroku předčasnému ukončení rozhodl v případě belgikcé ligy belgický svaz s tím, že by titul udělen Buggám Michaela Krmenčíka, následovalo však varování Evropské fotbalové unie UEFA, která spíše doporučuje, aby se národní fotbalové soutěže dohrály na hřišti, a tak tento verdikt nebyl ještě v Belgii potvrzen. V Belgii se nyní čeká na uvolňování opatření ze strany tamní vlády.

"V této době a za těchto okolností není na místě bavit se o titulu, proto jsme pouze potvrdili umístění klubů v soutěži podle poslední tabulky. Bohužel s ohledem na poslední opatření, která vláda zavedla, je nemožné sezonu dokončit," stojí v prohlášení nizozemského svazu k předčasnému ukočení ligy.

Předčasné ukončení soutěže bylo potvrzeno poté, co takovýto krok ofdsouhlasili svým hlasování zástupci 38 klubů první a druhé nizozemské ligy. Z něho pak vyplynulo, že prvoligovou příslušnost si díky tomu udržely Haag s Waalwijkem a nakonec z druhé ligy tak nemůžou postoupit Leeuwarden s Graafschapem. "Všem je sice jasné, že zdraví je na prvním místě, ale chápeme, že dnešní rozhodnutí mohlo někoho velmi zarmoutit," řekl k tomu svaz.

Jeho páteční večerní rozhodnutí by ještě mělo být potvrzeno ze strany UEFA. V tomby neměl být žádný problém, neboť během tohoto týdne se UEFA nechala slyšet, že bude akceptovat takové předčasné ukončení soutěže, které bude odůvodněné například vládními opatřeními v dané zemi, což je právě tento případ.

Připomeňme, že v Nizozemsku je dosud koronavirem nakaženo až 37 000 lidí, přičemž na COVID-19 už v zemi zemřelo 4300 lidí.