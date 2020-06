O Schickovy služby se hlásí další vážný zájemce. Tentokrát z Premier League

Ve svém současném působišti, tedy v bundesligovém Lipsku, působí Patrik Schick již od září loňského roku. Od té doby v něm stačil zaznamenat hned deset branek, vedle toho předvádí dobré výkony nejen v lize, ale i v Lize mistrů.

Původně se mluvilo o tom, že pokud se Lipsko dostane do příští sezóny Ligy mistrů, změní se hostování českého forvarda v trvalý přestup. Poslední dobou ale sílí v Lipsku čím dál více hlasy o tom, že kvůli koronavirové a následně ekonomické krizi si klub takového útočníka nemůže dovolit. AS Řím, kterému Schick stále patří, totiž za něj požadovalo 29 milionů eur (téměř 774 milionů korun). "Chtěli jsme ho udržet, ale muselo by to být za rozumných podmínek. Nemůžeme rozhazovat. Tohle jsme si nemohli dovolit," řekl k situaci kolem něj samotný kouč Julian Nagelsmann.

U vedení bundesligového celku nacházejícího se aktuálně na třetím místě ligové tabulky pak neprošlo ani snížení této částky na 20 milionů eur (cca. přes 533 milionů korun), jak o tom informuje italský list Gazzetta dello Sport. Podle posledních zpráv je římský celek něco z původní ceny shodit, ale rozhodně ne nikterak moc.

Jak se nechal slyšet hráčův agent Pavel Paska pro server isport.cz, ono setrvání Patrika Schicka v Lipsku je pro českého útočníka aktuálně prioritou. "V tuhle chvíli probíhá jednání na ose Lipsko - AS Řím. Nic jiného v tuhle chvíli neřešíme," řekl konkrétně.

Jenomže nyní stále sílí zíjem z Britských ostrovů a pokud se jednání mezi Lipskem a AS Řím, mají v Anglili velkou šanci na to Patrika Schicka přivítat. "Schick je ideálním příkladem, jak koronavirus změnil přestupní trh. V Lipsku se mu vede dobře, ale klub si jej nemůže dovolit. Chce po nás slevu, na kterou však nechceme přistoupit, protože jej můžeme prodat i jinam," řekl před pár dny Gianluca Petrachi z AS Řím.

Nedávno se v souvislosti s Necastlem United psalo především o vstupu saúdskoarabských investorů do tohoto klubu, čímž se tak Straky stanou rázem nejbohatším celkem Premier League. A není proto divu, že má v ruce dlouhý seznam novým možných posil, na kterém nechybí ani Patrik Schick. O něj už ale v minulosti projevily zájem kluby Tottenhamu a Evertonu.