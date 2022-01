O sparťanského talenta Hložka se zajímají německé velkokluby. O slávistu Oscara Turci

O Adama Hložka je dlouhodobě zájem a proto není divu, že se už pouze čeká, kdy ho Sparta někam prodá. Jak nyní informují německá média, mohlo by to být co nevidět a Hložek by mohl nabrat směr německá Bundesliga. Chtějí ho totiž jak Dortmund, tak i Bayern Mnichov.

Fotbalistu, jenž je v současnosti na soustředění ve španělské Marbelle, již v minulosti chtěli takové evropské veličiny, jakými jsou Liverpool, Ajax Amsterdam či AC Milán.

Podle transfermarketu nyní hráčova cena činí 19 milionů eur (téměř půl miliardy korun), přesto všechno ale Sparta už dala několikrát najevo zájemcům, že svůj kenot z Letné jen tak nepustí. O tom samém hovořil před nedávnem i sportovní ředitel Tomáš Rosický. Nechal se slyšet, že v zimě neplánují nikoho z opor prodávat. „Je mi dost jedno, co si jiní lidé myslí o jeho ceně. Nechceme o Adama přijít, jsme ochotni se o jeho případném odchodu bavit až v létě. Je jedno, kolik bude stát," uvedl.

Pokud by tedy Hložek vydržel až do léta, svoji současnou cenu ještě daleko výrazněji přesáhne a přkonal by tak pak český rekord, který při přestupu do zahraničí dosud drží exslávista Tomáš Souček. Ten do West Hamu odešel za půl miliardy korun.

Po Kuchtovi možná přijde Slavia o další oporu. O Oscara mají zájem v Turecku

O zájmu Trabzonsporu o Oscara Dorleyho jako první informoval renomovaný libérijský sportovní redaktor Wesley Jr. Ten na svém twitterovém účtu napsal následující: „Turecký prvoligový lídr Trabzonspor má údajně zájem o Oscara Dorleyho ze Slavie Praha, nabízí za něj okolo 3,5 milionu eur. Slavia prý umožní Dorleymu připojit se k vítězi Tureckého poháru ze sezony 2019-2000, pokud za něj v zimě bude mít náhradu."

Připomeňme, že aktuálně třiadvacetiletý Libérijec přišel do Edenu během léta 2019 a to za 25 milionů korun. Proto tak je na správném místě se domnívat, že by si Slavia krátce po odchodu Jana Kuchty do Lokomotivy Moskva přišla na další pořádný balík. V případě přestupu by se tak Oscar Dorley stal spouhráčem slovenského fotbalisty Marka Hamšíka. Existuje naděje, že by se tak stalo, jelikož Trabsonspor potřebuje levého obránce jako sůl. Nicméně, Slavia si jen tak na tuto nabídku nekývne a to vzhledem k tomu, že za Oscara náhradu aktuálně při zranění Jana Bořila nemá.

Poprvé se Oscar Dorley objevil v Česku v libereckém dresu, jenž ho objevil v litevském FK Riteriai a koupil odtamtud za 155 000 eur (necelé 4 miliony korun). A přestože do Slavie přišel coby defenzivní záložník, prokázala se jeho univerzálnost, když hraje dobře i na levém kraji obrany.