Obránce Barcelony Piqué domlouval, jak se budou rozdělovat finance za Superpohár

Již dva roky se hraje španělský Superpohár naprosto jiným formátem, než jak se do té doby hrál. Právě do roku 2019 se hrál klasickým způsobem tak, že se ho zúčastnili vítěz ligy a vítěz poháru, kteří se utkali systémem doma-venku. Od roku 2020 se ale formát španělského Superpoháru změnil tak, že se z toho stal miniturnaj, jehož se zúčastňují první a druhý celek z ligy a oba finalisté španělského poháru Copa del Rey.

Navíc se nově nehraje ve Španělsku, ale v Saúdské Arábii a pochopitelně se tento přesun udál kvůli penězům a je celkem jedno, že pohár kvůli tomu už není u fanoušků tolik atraktivní. Kritické hlasy ke změně dějiště se ozývaly i z řad samotných fotbalistů, jakými jsou například Toni Kroos nebo Thibaut Courtois z Realu Madrid. V tomto ohledu stojí rozhodně za zmínku to, že za tím vším stojí obránce Barcelony Gérard Piqué.

Jak totiž informuje španělský deník El Confidencial, španělská královská fotbalová federace se měla na novém formátu domluvit se společností Kosmos Holding a prezidentem právě této společnosti je Gérard Piqué. Podle této dohody se díky přesunu Superpoháru do Saúdské Arábie každý rok dočká španělská federace 40 milionů eur, Piquého společnost si pak přijde na 4 miliony eur za každou sezónu (tudíž celkem na 24 milionů eur za celkem šest dosud dohodnutých sezón). Tyto peníze mimochodem Kosmos Holding nedostane přímo od španělské federace, aby tak nebyl porušen etický kodex.

A právě deník El Confidencial přišel s přepisem odposlechů, v nichž si toto všechno se šéfem španělského fotbalu Piqué domlouval. „Podívej, Rubi, jestli jde o peníze… Jestli oni do toho půjdou za osm, tak je to skvělý, kámo. Zaplatí se osm milionů Madridu, osm milionů Barce, těm dalším se zaplatí dva a jeden. To je 19, a vy jako Federace si necháte zbytek, kámo. To je šest kil. Předtím jste neměli nic, teď budete mít šest kil. A přitlačíme Arábii a možná z nich dostaneme ještě víc. Řekneme jim, že jestli nedají, tak Madrid nepřijede. A dostaneme z nich další pálku. Předtím se hrálo ve Španělsku a nevydělali jste z toho nic, tak to je na zamyšlení, ne? Když se jedná o peníze,“ měl Piqué volat Rubialesovi v březnu 2019.

Oba dva pak také tehdy řešili, kde se nový Superpohár bude konat. Zatímco Barcelona chtěla z pochopitelných důvodů Superpohár na svém Camp Nou, Real Madrid zase pro změnu na Santiago Bernabéu. „Podívej, Geri. Budu to řešit také s Madridem. Myslím, že Madrid mi řekne, že ne a to nám hraje ku*va do karet do budoucnosti, abychom si to mohli ospravedlnit. A řekneme, že Camp Nou je stadion s největší kapacitou, že je Barcelona šampión, že je vítěz poháru nebo finalista poháru nebo něco. Myslím, že legitimní to máme,“ ukazálo se z odposlechů, že Rubiales byl spíše pro Barcelonu.

Vzhledem k tomu, že se tento rozhovor uskutečnil dva měsíce před koncem sezóny 2018/19, určitě zajímavě zazněla Rubialesova následující věta, kterou řekl s úsměvem: „Říká Tomas, že La Ligu vyhraje Atlético Madrid, chudáček.“ Dodejme, že tehdy španělskou ligu vyhrála nakonec Barcelona.

V srpnu téhož roku se nakonec dohodla Saúdská Arábie jako pořadatel španělského Superpoháru. A Rubiales neskrýval nadšení z této dohody. „Geri, gratuluju. A tím nemyslím včerejší skvělý zápas, ani tvůj gól. Myslím tím to, že už je uzavřená dohoda se Saudskou Arábií. Posílám objetí, děkuji ti za všechno a jsem tady, kdykoliv budeš cokoliv potřebovat,“ poslal tehdy v sms zprávě Piquému.

Ten je už z minulosti znám jako někdo, kdo má problémy se střety zájmů. Vždyť společnost Kosmos Holding není jediná, ve které figuruje a nový formát španělského Superpoháru není jediným projektem, ve kterém má prsty. V minulosti se postaral třeba o taktéž kritizovaný nový formát tenisového Davis Cupu.