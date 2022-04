Od příštího roku povede nizozemskou fotbalovou reprezentaci Ronald Koeman

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Po letošním fotbalovém mistrovství světa v Kataru dojde na lavičce nizozemské fotbalové reprezentace ke změně. Trenéra Louise van Gaala totiž od nového roku nahradí Ronald Koeman, jenž už nizozemský národní tým jednou vedla to v letech 2018 až 2020. Odejít tehdy od reprezentace musel poté, co dostal nabídku trénovat Barcelonu. Nyní by měl nizozzemskou reprezentaci vést až do dalšího světového šampionátu v roce 2026.