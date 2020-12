Odpískal na Stamford Bridge Královec svůj poslední zápas v kariéře? Možná že ano

Připomeňme, že se už v úterý večer objevila informace vycházející ze zveřejněných odposlechů v rámci nejnovější české fotbalové kauze o tom, že již bývalý místopředseda FAČR Roman Berbr měl před letošním finále MOL Cupu volat Pavlu Královcovi a to poté, co ještě před tím telefonoval spotovnímu manažerovi pražské Sparty Josefem Krulou. Následně finálový duel Sparta nad Libercem vyhrála 2:1 a tím pádem se tak kvalifikovala do základních skupin Evropské ligy.

Tehdy byl kritizován především proto, že ještě za vyrovnaného stavu za ostrý zákrok nevyloučil sparťanského Martina Frýdka. Že se tak nakonec nestalo, za to se pak sám Královec omluvil.

Na základě tohoto zjištění se ve středu výkonný výbor FAČR rozhodl, že si Královec dokonce letošního roku 2020 nezapíská, přičemž na programu jsou právě do konce roku ještě čtyři ligová kola. „Nemáme žádné oficiální a konkrétní informace od orgánů činných v trestním řízení, ale bereme to velmi vážně. Osoby pověřené vedením komise rozhodčích stáhly Pavla Královce ze zápasů profesionálních soutěží do konce podzimu," oznámil ve středu šéf českého fotbalu Martin Malík. „Pokusíme se získat oficiální informace. Jakmile je budeme mít, k řešení celé věci se vrátíme. V tuto chvíli platí, že rozhodčí Královec nebude nominován k utkáním," dodal.

O tom, zda se Královec objeví v listině pro jaro 2021, rozhodne nová komise rozhodčích, která by měla fungovat od ledna. Ovšem jisté to rozhodně není, zda se tak stane.

S největší pravděpodobností to vypadá na to, že si Královec v úterý večer v rámci Ligy mistrů, kde pískal duel mezi Chelsea a Krasnodarem, užil poslední svůj zápas v roli rozhodčího ve své kariéře. Dál by totiž nepokračoval ani na mezinárodní scéně a to už jen kvůli věku.