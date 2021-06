Odveta po 25 letech. Anglie ve Wembley vyřadila v osmifinále Německo

Prvních pětačtyřicet minut ostře očekávaný duel v londýnském Wembley toho mnoho zajímavého ani na jedné straně příliš nepřineslo. Sterling se tehdy pokoušel zakončovat zpoza vápna, ovšem jeho střelu dokázal gólman Neuer bez větších potížích vyrazit. Za chvíli se na druhé straně ve své příležitosti ocitl Werner, jenže ten sám před Pickfordem anglického gólmana nakonec nepřekonal. Když se hrálo nastavení první půle, balón se dostal k nikým neobsazeném Kaneovi, ale ten ve zbrklosti nakonec vůbec nezakončil.

Zaplněné Wembley, které poctili svou návštěvou mimo jiné třeba princ William s vévodkyní Kate a princem Georgem, stejně jako bývalý fotbalista David Beckham či zpěvák Ed Sheeran, tak věřili v daleko lepší druhý poločas a to navíc ještě s úspěšným koncem pro Anglii.

Do druhého poločasu nastoupili daleko aktivněji naši západní sousedé. Právě tato aktivita vyvrcholila Havertzovou dělovkou ze vzduchu z hranice velkého vápna, se kterou si dokázal poradirt gólman Pickford, jenž tak míč vyrazil na roh. Co se rtýče Anglie, tak ta si první větší příležitost po obrátce vytvořila po delším trápení až v 75. minutě. A hned z toho byla branka. To Shaw poslal balón do němedckého předbrankového prostoru, kde se pohyboval Sterling a právě on otevřel skóre, 1:0 pro Anglii.

Šest minut na to se zpátky do zápasu mohli dostat Němci, jenomže Müller svůj únik a situaci jeden na gólmana, do které ho poslal Havertz, nevyužil. Vystřelil jen těsně vedle Pickfordovy branky.

Tato situace pak Němce mrzela a byla rozhodující., neboť v 86. minutě odcentroval zleva střídající Grealish na hlavu Kanea a ten se tak konečně mohl zaradovat ze vstřeleného gólu na tomto turnaji. A to gólu, který nasměroval Anglii do čtvrttfinále.

Mistrovství Evropy ve fotbale 2020 - konečný výsledek (29.6.2021):

Osmifinále:

Anglie - Německo 2:0 (0:0)

Branky: 75. Sterling, 86. Kane