Olympiáda nakonec i bez japonských fanoušků. Tokio prodlouží stav nouze

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

S největší pravděpodobností prodlouží japonská vláda ve své zemi o další měsíc kvůli pandemii koronaviru stav nouze, což by tak prakticky znamenalo, že Letní olympijské hry, které se uskuteční v japonském hlavním městě Tokiu od 23. července do 8. srpna tak budou bez diváků. Při tom v původních plánech se hovořilo o tom, že by se olympiády mohli zúčastnit pouze japonští diváci.