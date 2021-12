Strhující bitva na závěr podzimu i letošního roku. Ostrava se Slavií remizovala 3:3

Pokud snad chtěl fotbalový fanoušek nějaký dárek už před Vánocemi, dočkal se ho. Musel se však dívat na úplně poslední ligový duel podzimu sezóny 2021/22 mezi Ostravou a Slavií.

Byla to favorizovaná pražská Slavia, která začala tento poslední duel na české fotbalové scéně tohoto kalendářního roku 2021 daleko aktivněji. Vždyť hned po čtyřech minutách hry musel svůj první zákrok vytáhnout gólman domácích Budinský, když na něj hlavičkou zamířil Masopust. Prvních deset minut trvalo Baníku Ostrava, aby srovnal tempo nastolené sešívanými a pak mohl Kuzmanovič ohrozit gólmana Mandouse hlavičkou směřující na zadní tyč.

Právě tehdy to začalo vypadat, že Ostrava by mohla začít přebírat otěže zápasu, nebezpečně pro Madouse, jemuž šlo orekordní šňůru minut bez ibnkasovaného gólu, totiž poté hlavičkoval i Ndefe, byla to nakonec Slavia, jež udeřila z rychlého protiútoku. Ten začal dlouhým Olayinkovým nákopem dopředu, kde se míč rychle dostal do vápna ke Schranzovi a tomu už nedělalo problém překonat Budinského, 1:0 pro Slavii. Pět minut na to, ve 29. minutě, už to bylo o dvě branky, když se Samkovi povedlo dostat se do vápna z levé strany, předat balón Holešovi, jenž už pak skóroval.

Kvůli nepodařenému výkonu v první půli z pohledu Baníku se tak ostravský kouč Smetana rozhodl o poločase vystřídat. Poslal na hřištětřeba Almásiho, který hned minutu po svém přchodu hlavou usměrnil balón k tyči, od níž se odrazil za Mandousova záda, 1:2 pro Slavii. O té doby se to začalo svěřencům kouče Jindřicha Trpišovského routit jak domeček z karet. Za chvíli šel totiž po shlédnutí videa předčasně do sprch Oscar za kopnutí Jurošky do citlivých míst a Slavia tak hrála o deseti.

Rázem se tak domácí díky dvěma svým hrotům rozhodla zjednodušit svou dosavadní hru, navíc měla několik nových čerstvbých hráčů. Třeba rychlíka Sora, kterého ale ještě stačil zneškodnit Mandous. Kvůli menšímu počtu hráčů na hřišti začala postupem času Slavia pochopitelně více bránit, stahovala stále více ke svému vápnu a v 69. minutě tudíž přišel trest. Kaloč se před vápnem rozhodl k dalekonosné střele a tato oku lahodící trefa znamenala vyrovnání 2:2. Stejně jako pro hostujícího Holeše, i pro tohoto Ostravana šlo první trefu v tomto ročníku.

Jak se zápas blížil ke svému závěru, byla k vidění čím dál strhujíc bitva a to i díky stále větší aktivitě domácích. V 82. minutě zahrávali domácí roh, po kterém hlavičkoval Almási. Na brankové čáře však rukama míč vyrazil Kuchta a nemohlo následvat nic jiného neý druhá červené karta pro Slavii a penalta pro Ostravu. K té se postavil Almási, jemuž se tak stav podařilo otočit na 3:2 pro Ostravu.

Tehdy tisícovka přítomných ostravských fanoušků byla v nirváně, ale vše ztichlo v 88. minutě. Tehdy zahrávali sešívaní volný přímý kop, ze kteréhbo se trefil střelou po zemi Holeš, 3:3. Nemuselo ale zůstat jenom u toho. V nastaveném čase se řítil na druhé straně na Manouse Sor, jenž byl faulován a byla tak nařízena mladým rozhodčím Daliborem Černým, který pískal teprve své 12. ligové utkání a nutno přiznat, že bez výrazných chyb, druhá penalta pro Ostravu. K té se opět postal Almási, jenž si přál očividně hattrick. Gólman Mandous ho ale tentokrát vychytal.

Divoký zápas na konec podzimní části tak tedy skončil dělbou bodů a remízou 3:3.

Fotbalová Fortuna liga - 19. kolo (19.12.2021):

Baník Ostrava - Slavia Praha 3:3 (0:2)

Branky: 47. a 82. (z pen.) Almási, 69. Kaloč - 29. a 88. Holeš, 24. Schranz