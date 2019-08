Paráda! Judista Lukáš Krpálek je světovým šampionem

Finálovým soupeřem Lukáše Krpálka byl Japonec Harasawa, jenž se v roce 2016 pod pěti kruhy v Riu radoval ze stříbrné medaile a s nímž se český sportovec utkal poprvé ve své kariéře. Přestože český judista měl už po minutě a půl na svém kontě hned dvě napomínání za pasavitu, po tom druhém se rozhodl konečně převít aktivitu. V prodloužení se japonský soupeř nejednou ocitl na zemi, marně se však snažil o bodovanou techniku. I tak se ale nakonec radoval, neboť po třech minutách a 50 vteřinách prodloužení byl Harasawa potřetí napomenut sudím za pasavitu, což pro tohoto závodníka byla konečná.

Pro Lukáše Krpálka se tak jedná o první velký úspěch po jeho přechodu do nejtěžší váhové kategorie. Připomeňme, že na loňském světovém šampionátu skončil český reprezentant na páté pozici.

Na začátku cesty za sobotní zlatou medailí stál Krpálkovi v cestě Srb Žarko Čulum, se kterým tedy bojoval ve 2. kole, jelikož v tom prvním měl Krpálek volný los. I když Čulum má o několik klogramů daleko více než jihlavský rodák, Krpálkovi nakonec vyšel útok v samotném závěru tohoto souboje. Zbývalka minuta do konce, když svého soupeře dokázal dostat na zem a následným škrcením byl tak Čulum donucen se vzdát. Český závodník tak navázal na předešlé dva vzájemné souboje s tímto soupeřem, během kterých ho také porazil.

V další fázi soutěže na Krpálka vyšel Mirmamadov, jenž překvapivě před tím přešel přes Uzbeka Oltibojeva. Dvaadvacetiletý Asiat však už na Krpálka neměl a tak se mohli čeští fanoušci těšit na čtvrtfinále. Tam byl Krpálkovým dalším soupeřem Roy Meyer z Nizozemska. S tím má také český judista povedenou vzájemnou bilanci a a ni tentokrát to nebylo jiné. Jakkoli Krpálek nedotáhl jakoukoli bodovací techniku do úplného konce, duel došel do zlatého skóre, ve kterém dostal od sudího třetí napomenutí za pasivitu.

Ve vypjatém a vyrovnaném semifinále se utkal Krpálek s teprve osmnáctiletým, avšak s talentovaným Korejcem Kim Min-čongem. Jako v Grand Prix v Číně to naštěstí s tímto sokem nedopadlo a byl to tentokrát Krpálek, který se radoval z postupu do finále, v němž za celým tímto příběhem učinil zlatou tečku.