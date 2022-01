Pelta přitáhl do Jablonce posilu, která má pomoct se záchranou. Václava Kadlece

Do tohoto středočeského klubu přišel před začátkem sezóny poté, co se na ligové trávníky vrátil po dlouhé pauze zaviněné neutuchajícími zdravotními problémy s kolenem.

S nadějí, že by za Jablonec mohl Kadlec nastupovat častěji, tak neskrýval radost z této změny působiště. "Jsem rád, že jsme se s Jabloncem domluvili a mohl jsem změnit působiště nejen kvůli sportovní stránce. Dneska jsem se připojil k týmu, máme před sebou první trénink a budeme řešit podmínky, na kterých jsme s panem Peltou předběžně domluveni," nechal se slyšet k novému angažmá sám Kadlec.

Připomeňme, že exfotbalista Sparty se zkušenostmi ze zahraničí, neboť v minulosti hrál za německý Frankurt či dánský Midtjylland, se rozhodl v únoru 2020 ukončit kariéru. V loňském září se ale nečekaně rozhodl k fotbalu vrátit a podepsal tak roční smlouvu s Mladou Boleslaví. Jak už bylo výše zmíněno, angažmá se nevydařilo.

"Po důkladném zvážení a dlouhé diskuzi, jak s Václavem Kadlecem a panem Paskou (hráčovým agentem), tak v rámci našeho klubu, jsme se dohodli na ukončení spolupráce především z důvodu většího herního vytížení hráče. Václavovi přejeme, aby se mu v novém působišti dařilo podle jeho představ," řekl k přestupu mladoboleslavský generální ředitel David Trunda.

Odchovanec z vršovického Ďolíčku se nejvíc zapsal do srdcí fanoušků pražské Sparty, za kterou odehrál celkem 162 duelů, během kterých vstřelil 50 branek. I on tak pomohl letenským ke dvěma ligovým titulům. Co se týče jeho reprezentační kariéry, tak tam nastoupil do 16 utkání a vstřelil čtyři branky.

Drží primát nejmladšího střelce národního mužstva, když v roce 2010 ve svých osmnácti letech a čtyřech měsících k tomu pomohl svým gólem v kvalifikaci k výhře nad Lichtenštejnskem 2:0.