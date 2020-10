Petr Čech se vrací do akce? Byl zapsán na soupisku Chelsea pro Premier League

Aktualizováno 21:10 — Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Zní to až neuvěřitelně, ale fotbaloví fanoušci a především pak ti, co fandí londýnské Chelsea a kteří pocházejí z České republiky, tuto zprávu budou mít za hodně zajímavou. Petr Čech se možná vrátí zpátky do branky, neboť bývalého reprezentačního gólmana, jenž loni v květnu ukončil svou hráčskou kariéru zapsala na svou soupisku pro duely anglické Premier League. Možná je to odpověď klubu na nikterak ohromující výkony současné gólmanské jedničky Chelsea Kepy Arrizabalagy, ale podle všeho je to reakce na současnou pandemii koronaviru, kdy bude Čech pojistkou v případě vypadnutí současných gólmanů Londýňanů.