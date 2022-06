Plzeň mohutně posiluje před boji o Ligu mistrů. Přichází obránce z pražské Slavie

Mohamed Tijani bude mít za úkol nahradit Eduarda Santose, který naopak nedávno odešel z Plzně do Slavie. Samotný beninský reprezentant se na své nové angažmá pochopitelně těší: "Na nový tým se těším, angažmá ve Viktorii je pro mě velkou výzvou. Chtěl bych zde zažít velké zápasy a pomoci týmu do skupiny evropských pohárů," nechal se slyšet konkrétně Tijani poté, co uzavřel s Plzní kontrakt na čtyři roky.

"Jde o hráče s výbornými fyzickými předpoklady, který je urostlý, soubojový, a přesto s velmi kvalitní rozehrávkou, klidem a přehledem ve hře," vyjmenovával přednosti nové plzeňské posily kouč Viktoriánů Michal Bílek, přičemž ho doplnil klubový generální ředitel a majitel zároveň Adolf Šádek následovně: "Jsem rád, že se příchod Tijaniho podařilo dotáhnout. Chceme mít na všech postech velkou konkurenci a být co nejlépe nachystáni na start sezony, ve které nás již za měsíc čeká 2. předkolo Ligy mistrů."

Připomeňme, že tedy v případě Tijaniho mluvíme o beninském reprezentantovi, přestože se narodil v Pobřeží slonoviny. Za Benin se letos Tijani představil v rámci Poháru afrických národů. První fotbalové zkušenosti nabíral v mládeženických kategoriích španělského Vallecana a poté, co přišel do Česka před Slavií působil ve Vyškově a Jihlavě. Během toho, co patřil Slavii taktéž hostoval v Liberci a Teplicích, kde působil letos na jaře. Dosud v tuzemské nejvyšší soutěži nastoupil ke 24 zápasů, během kterých vstřelil zatím jen jednu branku. „Na severu Čech hrál velmi dobře. Při vzájemném utkání podal vynikající výkon. Má skvělou rozehrávku, je velmi důrazný. Když se nabídla možnost jej získat, šli jsme do toho," pokračoval Bílek.

Během tohoto letního přestupového období se jedná v případě Plzně o již šestou posilu. řed tím dokázala Plzeň do svého kádru přivábit záložníky Kristiho Qoseho a Václava Pilaře, útočníka Jana Klimenta, obránce Filipa Čiháka a brankáře Martina Jedličku. Již zmiňovaný Kliment by měl být jednou z největších opor nového plzeňského kádru, jelikož právě on by měl nahradit Beauguela, jenž odešel do zahraničí. „Honza Kliment je typologicky jiný. Rychlý, má dobrý pohyb. Bogi měl jedinečné držení míče. Budeme se snažit využívat hlavně Klimentovu rychlost. Já věřím, že u nás probudí střelecký instinkt," sdělil Bílek.

Z Jablonce se pak chystá na západ Čech s největší pravděpodobností Lukáš Holík, naopak na sever Čech zamíří z Plzně Pavel Šulc. O gólmana Jindřicha Staňka a defenzivnho záložníka Lukáše Kalvacha se pak zajímají v zahraničí. „Lukáš měl vynikající sezonu. Pro nás jde o velice důležitého hráče. Jeho odchod by představoval velkou ztrátu. Ale nezaznamenal jsem, že by dorazila konkrétní nabídka," řekl k tomu Bílek.