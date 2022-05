Plzeň po výhře nad Hradcem a díky dalšímu zaváhání Slavie slaví zisk ligového titulu

Západočeši do svého důležitého zápasu vkročili tou správnou nohou, protože už po dvaceti minutách hry dostal Plzeň do vedení Beauguel. Druhou pojišťovací branku pak přidal deset minut po začátku druhého poločasu Mosquera.

Nováček z východu Čech se sice stejně jako v předešlých zápasech s největšími favority snažil o zdramatizování zápasu, ovšem tentokrát narážel na pozornou defenzivu a naprosto bezchybného gólmana Jindřicha Staňka. Nejblíže ke skórování pak hradečtí byli ke konci zápasu, kdy měli k dispozici hned několik standardních situací, ale žádnou z nich nakonec nevyužili.

Když sudí Ondřej Berka odpískal konec, nejenže se dočkala Plzeň 21. utkání v řadě bez prohry, muselo se navíc ještě počkat na to jak dopadne duel Slavie v Ostravě. Tam to nakonec skončilo 1:1 a parta kouče Michala Bílka tak mohla začít slavit zisk ligového titulu po čtyřech letech.

Navzdory tomu, jak to nakonec pro lavii dopadlo, svůj zápas taktéž začala výtečně, když už se po pěti minutách hry trefil Sor. Jenomže ještě do konce první půle dokázal vyrovnat 1:1 Buchta. Sešívaným nepomhlo pak k lepšímu výsledku ani vyloučení ostravského Davida Lischky. K tomu došlo dvacet minut před koncem ptoé, co Lischa zfauloval unikajícího Sora. Z následného volného přímého kopu z hranice šestnáctky pak Holeš trefil pouze břevno. Poté slávisté sudímu Fraňkovi vyčítali, že nezapískal penaltu po zákroku gólmana Laštůvky na Sora. Pražanům tak tedy zbyly oči pro pláč.

A to stejné se dá říct i o jiných Pražanech, o Spartě. Ta ani pod dočasným koučem Michalem Horňákem nedokázala potěšit své stále více naštvané fanoušky a opět selhala, jelikož prohrála 1:2 a třetí zápas po sobě tak odešla bez vítězství.

Byl to ale poslední domácí zápas pro kapitána Bořka Dočkala, který po této sezóně ukončuje kariéru a podle všeho také pro kanonýra Adama Hložka, jenž podle všeho zamíří do italské Neapole. Oběma aplaudovali fanoušci ze sparťanských tribun.

Konečné výsledky Fortuna ligy (11.5.2022):

Skupina o titul:

Baník Ostrava - Slavia Praha 1:1

Branky: 32. Buchta - 2. Sor

Hradec Králové - Plzeň 0:2

Branky: 20. Beauguel, 55. Mosquera

Sparta Praha - Slovácko 1:2

Branky: 30. Hancko (z pen.) - 55. Holzer, 81. Havlík