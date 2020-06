Plzeňský útočník Beauguel terčem rasistických urážek. Sigma se za fanoušky omluvila

Inkriminovaný moment se udál v zápase 30. kola základní části Fortuna ligy mezi Olomoucí a Plzní v 19. minutě, kdy před rozehráním rohového kopu Beauguel procházel pod olomouckým kotlem. Tehdy se na jeho adresu začaly ozývat skřeky imitující opice, olomoučtí fanoušci za to byli od hráče "odměněni" gestem, následně ho jeho spoluhráč Jan Kopic šel uklidňovat. Stejně kapitán Západočechů Jakub Brabec.

"Hraju fotbal, abych rozdával smích a radost lidem, kteří se přijdou podívat na zápasy. Abych rozdával smích a radost dětem, kteří sní o tom, že se jednou stanou profesionálními fotbalisty. A tohle uvidí v budoucnu na stadionech? Chce se mi zvracet," napsal pak rozhořčeně francouzský osmadvacetiletý fotbalista na svůj twitterový účet. "Rád bych věděl, kdy vedení fotbalové ligy začne tvrdě trestat projevy rasismu. Kdy? Jak je možné akceptovat takové chování na stadionu od několika hloupých fanoušků? Copak můžou bučet jako opice a nikdo to neřeší?," pokračoval mimo jiné bývalý hráč Dukly či Zlína.

Jednání olomouckých fanoušků po zápase odsoudili další zástupci plzeňského klubu. Třeba samotný kouč Adrián Gul´a. "Už jsme to řešili v poločase, protože na jeho výkonu bylo cítit, že ho to velmi rozrušilo. Nečekali jsme, že se v dnešní době něco takového může stát, obzvlášť na poloprázdném stadionu... Stojíme za hráčem jednoznačně. Klub i my mu vyjadřujeme maximální podporu," nechal se slyšet konkrétně.

Podobně se k incidentu vyjádřil i klubový generální manažer Adolf Šádek. "Mysleli jsme si, že takovéto stupidní projevy už nikdy nebudeme muset na stadionech řešit. V dnešní době jde o naprosto nepřípustnou věc. My jako klub chceme vyjádřit plnou podporu našemu hráči, stojíme za ním a takovéto chování striktně odmítáme," řekl.

To olomoucký stratég Radoslav Látal nechtěl k tomuto momentu nic říct, neboť žil podle svých slov spíše tím, co se dělo na hřišti, než aby sledoval, co se děje na tribunách. Podle nedělního vyjádření hanáckého klubu se pořadatelé pokusí viníky najít pomocí kamerového systému. "Jakmile jsme zaznamenali tyto projevy, pořadatelská služba okamžitě zasáhla a aktéři incidentu byli vyvedeni ze stadionu," řekl však v pondělí bezpečnostní manažer Olomouce Milan Zapletal.

S olomouckým klubem už ale zahájila Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace řízení. "Pevně věříme, že se jednalo o ojedinělé projevy individuálních jedinců, což však nijak nesnižuje vážnost situace. Oceňujeme aktivní přístup pořadatele a věříme, že se olomouckému klubu podaří dotyčné osoby identifikovat a adekvátně proti nim zasáhnout," vyjádřila se k situaci sama Ligová fotbalová asociace.

"SK Sigma Olomouc důrazně odsuzuje rasistické projevy několika jedinců ze skupiny fanoušků na jižní tribuně vůči plzeňskému hráči Jeanu-Davidu Beauguelovi. Takové chování v žádném případě nepatří na fotbalové stadiony, a proto se od něj klub distancuje. Jménem klubu se omlouváme Jeanu-Davidu Beauguelovi i celému klubu FC Viktoria Plzeň," stojí pak v pondělním prohlášení olomoucké Sigmy na jejich webových stránkách.

Připomeňme, že se nejedná o první rasistický projev olomouckých fanoušků. Před dvěma lety trojice hanáckého klubu napadla v tramvaji černošského příznivce Bohemians. Soud ale nakonec fanoušky osvobodil.