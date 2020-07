Plzeňští Viktoriáni již znají tři potenciální soupeře pro 2. předkolo Ligy mistrů

Svěřenci slovenského kouče Adriána Gul´y se tak ve 2. předkola Ligy mistrů nestřetnou například s Rapidem Vídeň nebo s celkem z Turecka, přičemž jím mohl být Besiktas Istanbul, jenž má nahradit Trabzonspor. Tento celek, jehož součástí je i český obránce Filip Novák, byl i přes své druhé místo v turecké lize vyloučen z evropských pohárů a to na základě rozhodnutí Mezinárodní sportovní arbitráže (CAS). Právě proti tomuto rozhodnutí se turecký celek sice odvolal, ovšem CAS ještě nikterak na tento krok nereagovala.

Posledního z možné trojice plzeňských soupeřů poznali Západočeši v sobotu, kdy v závěru chorvatské nejvyšší soutěže Lokomotiv Záhřeb zvítězil 2:1 na hřišti Osijeku a to gólem z 88. minuty. Jednalo se o přímý souboj o umístění se na 2. místě v chorvatské lize. Díky tomu si tak tedy i zajistil účast ve 2. předkole Ligy mistrů.

Na druhém místě tentokráte nizozemské ligy pak skončil před nějakou dobou i Alkmaar a to poté, co v Nizozemsku skončila tamní liga předčasně. Další možný soupeř PAOK Soluň taktéž skončil na druhém místě ve své, tedy řecké lize. Pravděpodobně tomu tak bude a nic se na tom nezmění, neboť klub uspěl se svým odvoláním u CAS v případu možného odečtu bodů. V opačném případě by tak duzí v Řecku skončily AEK Atény.

Jak bylo již výše zmíněno, kvůli aktuální celosvětové koronavirové pandemii se řády UEFA změnily tak, že předkola evropských pohárů (kromě těch závěrečných) se letos budou hrát kvůli nahuštěnému programu pouze jednokolově a nikoli systémem doma-venku. O tom, zda Plzeň bude 2. předkolo Ligy mistrů hrát ve svých Štruncových sadech nebo v zahraničí tozhodně sám los.

V případě, že by se Viktoriánům povedlo postoupit do 3. předkola Ligy mistrů, zajistili by si svou účast v základní skupině Evropské ligy. Oproti 2. předkolu by pak v následném 3. předkole Ligy mistrů plzeňští nasazení nebyli a mohli by se tak utkat s následujícími mužstvy: Benfica Lisabon, Dynamo Kyjev, Gent a Besiktas. Poslední jmenovaný tým by však musel zvládnout předešlé předkolo.

Plzeňští fotbalisté nebudou ani letos jedinými českými zástupci, kteří se zúčastní předkol Ligy mistrů. Dalším českým klubem bude mistrovská pražská Slavia, která se může poprvé na evropské scéně představit až v závěrečném 4. předkole Ligy mistrů, díky čemuž by měli už zajištěnou účast ve skupině Evropské ligy. Stalo by se tak tehdy, pokud by aktuální sezónu (ještě stále nedohranou) Ligy mistrů vyhrál klub, jenž by si účast ve skupině zároveňzajistil i ve své národní soutěži. Jinak by se sešívaní ukázali už ve 3. předkole LM.