Po Brentfordu i Bournemouth. V druhé anglické lize se pomalu přestává klekat

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Poté, co se k tomu, že se nebudou klekat před zápasem na podporu hnutí "Black Lives Matter" (Na černošských životech záleží), fotbalisté anglického druholigového Brentfordu, se k tomu samému rozhodl v sobotu i další tamní druholigový klub a to Bournemouth. Kapitán mužstva Steve Cook se totiž nechal slyšet, že známé gesto, jež podporovalo boj proti rasismu poté, co loni v květnu byl pokledkem policisty v Americe zabit černoch George Floyde, nyní postrádá efekt a tudíž tak již neplní svou původní funkci.