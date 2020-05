Po Bundeslize se rozjede další elitní fotbalová liga. Od 8. června začne ta španělská

Právě na 12. června se plánovalo městské derby mezi Sevillou a Betisem, nakonec se podle všeho odehraje dřív. Start 8. června pak kromě první španělské ligy platí i pro tu druhou.

Na sobotní tiskové konferenci se španělský premiér Pedro Sánchez nechal slyšet, že co se týče pandemie koronaviru, tak Španělsko má podle něj to nejhorší již za sebou, neboť nárůst nemocných a úmrtí spojených s covidem-19 v posledních týdnech stále klesá. Dodejme, že dosud tato země nacházející se na Pyrenejském poloostrově zaznamenala přes 234 000 nakažených a přes 28 500 mrtvých. "Španělsko udělalo, co bylo potřeba, a teď se před námi všemi otevírají nové horizonty. Přišel čas obnovit mnoho každodenních aktivit. La Liga může znovu začít od 8. června," řekl konkrétně Sánchez.

Od tohoto týdne mohou španělské kluby využívat svých tréninkových center, čímž tak u fotbalistů skončily individuální domácí tréninky a mohli se tak vrátit k těm společným, i když pouze ve skupinkách. Vše se samozřejmě nemůže obejít bez nezbytných bezpečnostních a hygienických opatření a nejinak tomu bude i během samotných ligových zápasů.

Připomeňme, že ve španělské lize zbývá odehrát posledních 11 kol, přičemž ligovou tabulku vede Barcelona o pouhé dva body před Realem Madrid. Nucená pauza způsobená pandemií koronaviru pak podle šéfa La Ligy Javiera Tebase znamená ztrátu ve výši miliard eur.

V současnosti se hraje jediná z elitních evropských fotbalových soutěží a to konkrétně německá Bundesliga, u níž začal restart sezóny před týdnem.