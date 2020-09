Po deseti dnech obrat v kauze Messi. Hvězdný Argentinec nakonec v Barceloně zůstane

Třiatřicetiletý fotbalový útočník, jenž v Barceloně hraje již od roku 2004 a je držitelem šesti Zlatých míčů, se rozhodl z Barcelony odejít poté, co v uplynulé sezóně 2019/20 velkoklub po dlouhých letech nezískal ani jednu trofej a z Ligy mistrů pak Barcelona vypadla ve čtvrtfinále po potupné porážce s Bayernem Mnichov 2:8. Před deseti dny tedy odeslal vedení faxem dopis o tom, že by rád z klubu přestoupil jinam.

"Nebyl jsem šťastný a chtěl jsem odejít. Nebylo mi to umožněno, takže zůstanu, abychom nešli do soudního sporu. Management klubu vedený (Josepem Mariou) Bartomeuem je katastrofa," nebral si v nejnovějším rozhovoru Messi servítky.

Messi chtěl z klubu odejít zadarmo a to na základě výstupní klauzule, kterou měl ve smlouvě. Jenže její platnost skomnčila 10. června a smlouva tak nepočítala s koronavirovou pandemií a prodloužením sezóny až do srpna. Podle všeho tak bude muset zůstat ještě jeden rok v Barceloně, aby nakonec mohl zadarmo odejít, neboť právě až do roku 2021 má Argentinec s klubem smlouvu podepsanou. Pokud by ho snad chtěl nějaký zájemce dříve než za rok, musel by zaplatit za něj astronomických 700 milionů eur (18,5 miliardy korun).

"Barca mi dala všechno a já dal všechno jí. Myslel jsem si a byl jsem si jistý, že můžu odejít zadarmo. Prezident vždycky tvrdil, že na konci sezony se můžu rozhodnout, zda zůstanu, nebo ne. Nyní se točí na faktu, že jsem to neřekl před 10. červnem, i když jsme 10. června stále hráli La Ligu během téhle strašné koronavirové krize, jež změnila celou sezonu," řekl Messi, který je spjat s Barcelonou již od svých 13 let.

O tom, že nakonec Messi zůstane v barceloně, rozhodlo to, že se nechtěl se slavným velkoklubem soudit. "Byla tu ještě jedna možnost, a to jít k soudu. Ale proti Barce bych k soudu nikdy nešel, protože je to klub, který miluju a který mi dal všechno od té doby, co jsem přijel. Je to klub mého života, mám tady svůj život," je si vědom Messi, jež právě v katalánské metropoli žije s manželkou i se svými třemi dětmi.

Do případu se vložil i Messiho otec Jorge. Jak to nyní bude s prezidentem Barcelony?

Během tohoto týdne z argentinského Rosaria přiletěl do Barcelony i Messiho otec, jenž je zároveň i jeho agentem, Jorge Messi. Ten se ve středu sešel nejen se samotným prezidentem Barcelony Josepem Bartomeuem, ale i s dalšími členy klubového představenstva. Tyto rozhovory ale nikterak s případem moc nepohnuly. Po příletu do Barcelony se ale Jorge Messi nechal slyšet o tom, že pro jeho syna je těžké zůstat v Barceloně a pokud by měl z klubu odejít, tak až za rok.

Zajímavé teď bude sledovat, jak to bude se šéfem Barcelony Josepem Bartomeuem. Ten totiž před několika dny řekl, že bude ochoten rezignovat na svůj post, pokud Messi nakonec v klubu zůstane.

Během hektických deseti dnů plných spekulací kolem Messiho budoucnosti, se nejčastěji mluvilo o tom, že by mohl Argentinec odejít do anglické Premier League, kde by mohl oblékat dres Manchesteru City. A to především díkyjeho dobrým vztahům s tamním trenérem Pepem Guardiolou.