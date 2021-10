Po roce ve West Hamu se český reprezentant se dohodl na prodloužení smlouvy

Jen pro připomenutí. Coufal si poprvé dres Londýňanů oblékl přesně před rokem, kdy přestoupil do anglické metropole z pražské Slavie. Tehdy tamodešel za šest milionů eur (cca. 162,5 milionu korun), přičemž tehdy uzavřel smlouvu trvající do roku 2023 s dvouletou opcí.

"Před rokem se mi splnil sen. Máme za sebou jako klub skvělou sezonu. Jednou Kladivář, navždycky Kladivář," oznámil veřejnosti na svém twitterovém účtu sám Vladimír Coufal v sobotu, tedy přesně po rok po svém příchodu do Anglie. V minulé sezóně i on Lonbdýňanům dopomohl k šestému místu v anglické Premier League a tudíž tak k postupu do Evropské ligy.

Prakticky ihned se dokázal Coufal zabydlet v týmu West Hamu natolik, že se stal oporou mužstva společně se svým krajanem Tomášem Součkem. Oba dva patří k největšíím oblíbencům u fanoušků. A to Coufal dosud nastoupil do 43 soutěžních zápasů, během kterých se mu ještě jednou nepodařilo rozvlnit síť soupeřovy branky.

Devětadvacetiletého fotbalistu však v současnosti trápí dosud blíže nespecifikované zdravotní problémy, kvůli kterým se nepředstavil v posledním evropském pohárovém zápase, ve kterém West Ham hostil Rapid Vídeň. Není navíc jisté, zda se ukáže v neděli, kdy v rámci Premier League Kladiváři nastoupí proti nováčkovi z Brentfordu.