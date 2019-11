Po Tottenhamu změní trenéra i Arsenal. U Kanonýrů skončil Emery

Už sedm zápasů v řadě nepoznali londýnští Kanonýři radost z výhry a to se nestávalo za doby, kdy severolondýnský klub vedl dlouhých 22 let Arséne Wenger. Není divu, že samotní fanoušci Arsenalu dali jasně najevo, co si o působení Unaie Emeryho v jejich klubu myslí. A dali to vědět silně i během a především po nepovedeném zápase Evropské ligy s Frankfurtem. Co se pak týče Premier League, tak tam aktuálně Londýňané ztrácejí na první kvarteto týmů osm bodů, na vedoucí Liverpool hned devatenáct.

Pod Emerym se sice už dlouho viklala trenérská židle, nicméně se čekalo, že klubové vedení dá španělskému stratégovi ještě šanci směrem k nedělnímu uligovému duelu v Norwichi. Jenže nakonec se tam Arsenal vydá už bbez něho. Klubové vedení se s Emerym rozloučilo a dočasně tak na pozici trenéra posadilo Freddieho Ljungberga, někdejšího slavného hráče Arsenalu.

Před pár dny se spekulovalo o tom, že by snad měl Emeryho nahradit Mauricio Pochettino, jehož nedávno v Tottenhamu nahradil José Mourinho, tuto zprávu však samotné vedení Arsenalu dementovalo a naopak se v médiích mluví nově o portugalském kouči ve službách Wolverhamptonu Nunu Espiritu Santovi.

„Rozhodnutí (odvolat Emeryho) jsme učinili v důsledku výsledků a výkonů, které nenaplňovaly očekávání. Upřímně děkujeme Unaiovi a jeho kolegům za jejich neúnavnou snahu vrátit klub na pozice, kam patří. Přejeme jim v budoucnu jen úspěch," stálo v prohlášení syna většinového vlastníka klubu Joshe Kroekeho.