Po výhře v Bratislavě byla reprezentace rozpuštěna. Na Skoty musí Šilhavý s jiným týmem

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Euforie z dobrého vstupu do nového ročníku Ligy národů UEFA, kdy česká reprezentace vyhrála v Bratislavě nad Slovenskem 3:1, opadla poté, co se Fotbalová asociace ČR (FAČR) rozhodla po jednání s hygienou ukončit předčasně reprezentační sraz a umožnit tak prvoligovým klubům, aby se jim vrátili jejich hráči. Důvodem byli dva pozitivně testovaní v realizačním týmu. Zprvu to tak tedy vypadalo, že se druhý duel českého národního týmu o této reprezentační pauze, jenž má být na programu v pondělí večer v Olomouci, kde se mají svěřenci kouče Jaroslava Šilhavého utkat se Skotskem, vůbec neodehraje a hrozila tak kontumace ve prospěch ostrovního týmu, nyní je ale po jednání mezi FAČR a Evropskou fotbalovou unií UEFA všechno jinak. Zápas se Skoty se sice nakonec odehraje v původním termínu, Češi ale musejí přijít s jiným výběrem.