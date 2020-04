Po výpovědi se Spartou do evropského velkoklubu. Hašek se dohodl na novém angažmá

Aktualizováno 19:49 — Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Před několika dny s pražskou Spartou, se svým dosavadním zaměstnavatelem, fotbalista Martin Hašek vypověděl smlouvu a i když Sparta s jeho postupem nesouhlasí a hodlá to s ním vyřešit právní cestou, podle tureckých médií se už záložník domluvil na novém angažmá v jednom z evropských velkoklubů a to s Besiktasem Istanbul. Mohl si to dovolit. Aktuálně je totiž Hašek veden jako volný hráč, neboť ho Fotbalová asociace ČR už vyřadila z registru smluv.