Posilování v Plzni nekončí. Na západ Čech míří Bassey i slovenský reprezentant

Pro Fortuna Basseyho se jedná o vrchol jeho dosavadní kariéry v českém fotbale. Připomeňme, že Bassey prošel nižšími soutěžemi v Česku až do prvoligových Českých Budějovic, kde svými zaujal veřejnost na tolik, že se během minulé sezóny zajímala jak Sparta, tak i Slavia. Třiadvacetiletý fotbalista si ale před jarem 2022 nečekaně vybral maďarský Ferencváros. Nyní se vrací zase zpátky do Česka a tentokrát do týmu úřadujícího mistra, v současnosti bojujícího o účast v Lize mistrů.

I proto přichází posílit Viktoriány. "Naším cílem bylo rozšířit kádr a posílit ve všech řadách před velmi náročným podzimem na domácí i evropské scéně. Jsem rád, že se podařilo dokončit příchod takto kvalitního hráče do ofenzivy," nechal se slyšet k příchodu Basseyho majitel klubu a zároveň jeho generální ředitel Adolf Šádek, přičemž kouč Michal Bílek ho doplnil následovně: "V Budějovicích ukázal, že jde o výborného útočníka. Má potřebnou rychlost, dynamiku a dobré zakončení."

Radost ze svého působiště neskrýval pochopitelně ani sám Bassey. "Viktorii velmi dobře znám, je to velký klub s velkými ambicemi. Když se tato možnost naskytla, neváhal jsem. Je to pro mě obrovská výzva, čekají nás velké zápasy v Evropě i v lize a já udělám všechno pro to, abych byl pro tým přínosem," řekl nejdražší hráč čeeskobudějovického Dynama v jeho klubové historii, jelikož tam přišel za 30 až 40 milionů korun.

V případě Basseyho ale tento hráč nemůže nastoupit v dresu Plzzně v bojích o Ligu mistrů, neboť už v této sezóně v rámci této soutěže nastoupil za Ferebncváros. Mimochodem, ten vypadl ze 3. předkola Ligy mistrů po duelu s Karabachem, tedy dalším plzeňským soupeřem.

Do klubu Plzně taktéž nově přichází slovenský repreztentační křídelník Erik Jirka. Tento čtyřiadvacetiletý fotbalista, jenž je odchovancem trnavského klubu, přičemž má v držení již ligový titul právě s Trnavou ze sezóny 2017/18, ale i se srbskou Crvenou Zvezdou Bělehrad ze sezóny 2018/19. Vedle těchto působišť také figuroval v minulosti v polském Gorniku Zabrze a také ve španělských Mirandes a Real Oviedo.

„Jde o rychlostní typ křídelníka, který perfektně zapadá do našeho způsobu hry. Erik by navíc neměl mít problém s adaptací na nové prostředí, a tak by měl rychle zapadnout do naší kabiny," řekl k Jirkovi, jenž je oporou slovenského národního týmu, kouč Michal Bílek.

"Vzhledem k tomu, že nás čeká náročný podzim, rozhodli jsme se náš tým posílit o dalšího velmi kvalitního hráče, kterým slovenský reprezentant bezpochyby je. Na hráče jsme získali dobré reference také od našeho asistenta trenéra Marka Bakoše, který jej ještě coby hráč potkal během svého angažmá v Trnavě," uvedl pro změnu Šádek.

Erik Jirka s tržní hodnotou ve výši 800 000 eur, alespoň podle webu transfermarket.com, je samozřejmě natěšený. „Samozřejmě se do Plzně velmi těším. Když mi to agent oznámil, tak jsem byl nadšený. Zabojovat o Ligu mistrů je pro mě obrovskou motivací stejně jako pro všechny hráče v Plzni. Jsem připravený zasáhnout do zápasů a pomoci týmu. Udělám pro to vše, co budu moct," řekl.